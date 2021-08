“Allegri è viscido, come fai a toccarlo?”: la reazione di Ambra Angiolini (FOTO)

Hater offende pubblicamente Massimiliano Allegri

Nelle ultime ore Ambra Angiolini è finita al centro dell’attenzione per un vergognoso attacco da parte di un leone da tastiera. Difficilmente la nota attrice cade nella provocazione di questi utenti, ma stavolta si è superato il limite offendendo pubblicamente il suo compagno di vita.

Tutto è accaduto su Instagram, quando sotto a uno dei recenti post dell’ex ragazza di Non è la Rai un detrattore ha espressamente chiesto in modo provocatorio e volgare come la donna “potesse toccare un viscido come Allegri”. Come è noto la cantante e il nuovo allenatore della Juventus stanno insieme da diversi anni anche se al momento non c’è intenzione di convolare a nozze.

La reazione di Ambra Angiolini

Dopo aver letto l’insulto su Instagram, Ambra Angiolini si è messa alla tastiera, decidendo di replicare al leone da tastiera. Infatti, furibonda ed infuocata, l’ex ragazza di Non è la Rai è sbottata così: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata come è toccare uno st….zo”.

Odiatore steso al tappeto e querelle messa in archivio. Bye bye!”. Una risposta secca e dura che ha trovato il pieno accoglimento da parte dei suoi follower che non hanno perso tempo ha mettere dei like al commento. (Continua dopo la foto)

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini innamorati più che mai

Nonostante queste follie suo social network, la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini procede nel migliore dei modi e senza alcun intoppo. La relazione sentimentale ormai è solida, in fatti stanno insieme da ben quattro anni. Qualche tempo fa in rete era circolata la voce di un possibile matrimonio. Indiscrezione mai confermata e nemmeno smentita dai diretti interessati che non sono abituati ad alimentare dei gossip nei loro confronti.

Recentemente il periodico Chi diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che non ci sono in previsione delle nozze, almeno in questo momento. Tuttavia una convivenza non sarebbe da escludere. Anche perché l’allenatore di calcio si è risieduto sulla panchina della Juve e non è volato ad allenare in Inghilterra, come in tanti avevano scritto durante il calciomercato.