Caterina Balivo senza filtri, il dettaglio al viso colpisce: “Hai i baffi?”

La conduttrice televisiva si mostra senza filtri e un dettaglio non passa inosservato

Caterina Balivo di certo non è una di quelle donne che ama nascondersi per un difetto fisico o altro e non perde mai occasione per incoraggiare chi magari soffre di qualche disturbo. Poche ore fa, codnuttrice partenopea si è mostrata sui social senza filtri e senza nessun tipo di photoshop, evidenziando anche un piccolo dettaglio.

Caterina Balivo non si nasconde: “sembra che ho i baffi”

Caterina non si è mai spaventata davanti alle critiche e per questa ragione non ha mai avuto paura di mostrarsi ai suoi fan per come è realmente. Lei sa benissimo quanto vale, si ama e si accetta così com’è. Una delle cose che la contraddistingue dalle colleghe è che non ha mai fatto uso di chirurgia estetica.

Per questo è sempre a proprio agio sia con un look acqua e sapone che con uno più elaborato. Lo stesso si può dire anche anche dei filtri, che tutte ormai utilizzano sui social: la Balivo ne è proprio contraria e non li ha usati nemmeno in questo caso per coprire i baffi.

Il segreto di bellezza della conduttrice

Con uno scatto su Instagram, dove ricordiamo è seguita da oltre un milione di follower, Caterina Balivo ha fatto sapere che a causa dei raggi solari le sono uscite una serie di macchie al viso.

“Buondì da me e le mie macchie solari tornate come un orologio svizzero” ha scritto la conduttrice nella didascalia che accompagna un selfie in cui è struccata e perfettamente al naturale.

Una foto che possiamo dire fa molto riflettere, sopratutto perchè arriva in un era in cui tutte amano apparire perfette. Ad esempio, Matilde De Angelis, sua collega ha raccontato che tempo fa che a causa dell’acne si era addirittura rinchiusa in casa e evitava di uscire con gli amici per l’imbarazzo. “Bisogna essere positive, hanno detto entrambe, ed accettarci con i propri difetti”.

Ovviamente, l’immagine ha ottenuto una mare di commenti, soprattutto positivi. Qualcuno le ha fatto notare che non si tratta di nulla di grave e che le sue macchie presto andranno via, in quanto sembrano una sorte di baffo.