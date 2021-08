Roberta Capua rivela: “Se sono tornata in tv è anche merito di mio marito”

Roberta Capua ringrazia il marito Stefano

Qualche anno fa, dopo una brillante carriera Roberta Capua ha preso un drastica decisione sulla sua vita professionale. Infatti, la conduttrice di Estate in Diretta decise di mettere da parte la televisione per occuparsi esclusivamente alla famiglia, in particolare al figlio che ormai è un adolescente.

Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista all’ex Miss Italia ha svelato ai lettori di aver avuto paura di non poter più inserirsi nel mondo dello spettacolo che negli ultimi anni è diventato sempre più complesso.

Se da un paio di mesi la vediamo su Rai Uno alla guida del rotocalco estivo che di occupa di attualità e spettacolo è merito del marito che l’ha sempre sostenuta. “Prima di accettare questa trasmissione, ne ho parlato con lui. Non ha avuto dubbi: mi ha detto subito di accettare. Mi ha sempre appoggiata, è anche merito suo se sono tornata in televisione dopo una lunghissima pausa”, ha detto la donna. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato la donna.

L’allontanamento dalla tv per maternità

In tutti questi anni Roberta Capua ha sempre detto di essersi ritirata dalle scene televisive per occuparsi a 360 gradi alla maternità. Una scelta drastica dato che stava attraversando un momento roseo per la carriera, ma nello stesso tempo le fa onore perché ha messo in primo piano la famiglia.

Intervistata dal magazine DiPiù, la padrona di casa di Estate in Diretta ha fatto sapere: “Quando sono rimasta incinta ero all’apice del successo: ero reduce da due stagioni trionfali di ‘Buona Domenica’, su Canale 5, ed ero molto richiesta”.

Roberta Capua fa una precisazione

In una recente intervista la conduttrice di Estate in Diretta Roberta Capua ha fatto una rivelazione molto intima. Ora invece, parlando col giornalista del settimanale DiPiù parlando ancora della scelta di allontanarsi dal piccolo schermo per maternità, la professionista ha fatto una precisazione. “Non giudico chi fa scelte diverse dalla mia”, ha concluso l’ex Miss Italia.