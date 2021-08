Yari Carrisi, perchè non chiama più papà Al Bano: lo strano motivo

Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power

Quasi ogni giorno in rete o in televisione si parla della famiglia allargata dei Carrisi. Oltre al capostipite Al Bano, spesso finiscono al centro dell’attenzione mediatica per delle vicende legate a Romina Power e Loredana Lecciso.

Di questa grande famiglia fa parte anche Yari Carrisi che ha scelto la strada dei suoi genitori. Il 47enne è un musicista ma è anche uno spirito libero dato che gran parte della sua vita l’ha trascorsa girando il mondo. Solo in questo periodo di emergenza sanitaria si è dovuto fermare.

Il 47enne fa delle dichiarazioni inaspettate sul padre

Da quando è scoppiata la pandemia sia Yari Carrisi che la madre Romina Power sono tornati in Italia. Il 47enne si trovava in India e ad oggi è ancora a Cellino San Marco. Mentre la madre non ha più raggiunto la California dove solitamente vive. Dopo una lunga permanenza nella casa del secondogenito, ora si sarebbe trasferita da sola in un trullo.

Tornando al 47enne salentino, qual’è il suo rapporto col padre? Ha fatto scalpore il fatto che, partecipando come ospite diverso tempo fa a Domenica In, non abbia chiamato Al Bano papà. Per quale ragione? A svelarlo è stato lui stesso nel contenitore domenicale di Rai Uno condotto da Mara Venier.

Yari Carrisi perché non chiama Al Bano papà

Chiamato in causa da Mara Venier a Domenica In sulle ragioni di questo strano fatto, il 47enne salentino ha ammesso di non chiamare da molto tempo Al Bano papà. A quanto pare si tratta di un fatto di abitudine. Quindi il musicista chiamerebbe il cantautore di Cellino San Marco con il suo nome.

Stando a persone vicine ai Carrisi, il ragazzo che è particolarmente legato alla madre Romina Power, avrebbe molto sofferto per la separazione dei suoi genitori avvenuta alla fine degli Anni Novanta. In questi anni Yari avrebbe fatto il possibile per favorire una riconciliazione familiare. Tuttavia, oltre ad una reunion artistica tra i due artisti non c’è nulla di più. Lei è ancora single mentre il 78enne salentino da vent’anni sta insieme a Loredana Lecciso.