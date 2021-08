Teresa Langella, gravi insulti razzisti, Andrea Dal Corso sbotta: “Che schifo, beceri pareri” cosa è successo (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, è stata punta da gravi insulti razzisti contro di lei e tutta la sua famiglia. Il suo fidanzato Andrea Dal Corso, però, ha deciso di non rimanere in silenzio e di replicare a tono a quanto accaduto.

Nello specifico, il giovane ha scelto di rendere pubblico il messaggio incriminato, con la sua relativa risposta. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

I gravi insulti razzisti contro Teresa Langella e famiglia

Malgrado le polemiche e le critiche, la relazione tra Teresa e Andrea procede a gonfie vele. I due, infatti, attualmente si trovano in vacanza alle Maldive in compagnia anche della famiglia di lei. I due stanno rendendo partecipi i fan del loro viaggio attraverso le Instagram Stories. Alcuni utenti del web, però, non hanno molto apprezzato alcuni contenuti, al punto da arrivare a muovere delle accuse davvero molto forti. In particolare, una donna ha scritto ad Andrea dicendogli di aver fatto proprio una brutta fine.

Da elegante degustatore di vini, infatti, è finito a trascorrere le vacanze con una “ciurma di napoletani”. Il tono è stato chiaramente poco ironico e più offensivo. Per tale ragione, sia Teresa Langella sia Andrea Dal Corso hanno deciso di replicare a tali gravi insulti razzisti ricevuti. La prima è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato un post su Instagram in cui si è detta basita da quanta cattiveria e ignoranza esista al mondo. (Continua dopo il post)

La replica di Andrea Dal Corso

In seguito, poi, ci ha pensato Andrea a difendere la sua donna e la sua famiglia. A tal proposito, infatti, il giovane ha detto che nella vita esistono persone che ti insegnano a “degustare” e poi ce ne sono altre che, invece, ti insegnano a “gustare la vita”. Grazie alla loro spontaneità e genuinità, infatti, sono in grado di regalare tanta serenità e gioia. Andrea, inoltre, ha ripreso anche lui gli insulti razzisti contro Teresa Langella e la sua famiglia ed ha voluto ironizzare.

Nello specifico, ha pubblicato un video in cui appare in compagnia del padre della sua fidanzata e i due hanno salutato allegramente i fan dicendo: “Un saluto dalla ciurma”. Il ragazzo, inoltre, ha ribadito che se il mondo fa schifo a volte è proprio a causa di persone cattive e becere come quelle che appoggiano il pensiero dell’autrice degli insulti.