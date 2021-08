GF Vip 6, Jasmine Carrisi nuova concorrente: “Era in ballottaggio con un altro nome”

Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip 6

Da lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show che si svolge a Cinecittà sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Nel cast, oltre alla già confermata Katia Ricciarelli, potrebbe arrivare un’altra concorrente con un cognome molto pesante: Jasmine Carrisi.

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe vinto al ballottaggio per entrare nella casa più spiata d’Italia contro un’altra figlia d’arte. Stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento. A rendere nota questa notizia ci ha pensato il portale web TvBlog che ha parlato di un vero e proprio derby fra le due ragazze e l’avrebbe spuntata la 20enne salentina.

Il retroscena riportato da TvBlog

Sul portale TvBlog si legge che la figlia di Al Bano Carrisi, esclusa insieme al padre dalla seconda edizione di The Voice Senior avrebbe subito trovato riparo fra le braccia di Alfonso Signorini che le avrebbe regalato il soggiorno permanente effettivo nella celebre casa di Cinecittà, almeno per il tempo che il pubblico sovrano le vorrà concedere.

“Il padre invece dovrebbe trovare come detto ospitalità fra le mura dell’auditorium del foro italico messe a sua disposizione da Milly Carlucci per tutta la durata di Ballando con le Stelle. Anna Lou invece pare si dovrà accontentare di fare il tifo per papà nella prossima edizione dello show tersicoreo della Rete 1 della televisione pubblica. Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo, statte accuorte”, ha riportato il sito che si occupa di televisione.

Al Bano Carrisi dovrebbe sbarcare a Ballando con le Stelle 16

Quindi, Al Bano Carrisi dopo la clamorosa esclusione da The Voice Senior, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, ad ottobre sarà nel cast di Ballando con le Stelle 16. Mentre la sua quintogenita Jasmine passerà alla concorrenza, ovvero Canale 5 per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sicuramente padre e figlia regaleranno tanto trash ai due programmi televisivi.