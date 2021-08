Pomeriggio Cinque: quanto torna, la durata e le novità del rotocalco di Barbara D’Urso (VIDEO)

Barbara D’Urso torna con Pomeriggio Cinque

Per Barbara D’Urso le vacanze estive sono quasi terminate. Infatti, nella giornata di lunedì su Canale 5 è stato mandato in onda lo spot della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Lo storico rotocalco condotto da Carmelita andrà in onda da lunedì 6 settembre 2021.

Nonostante le numerose indiscrezioni, almeno per il momento non sono previste modifiche di orario, pare infatti che il programma prenderà il via dopo la soap opera turca Love is in the Air, alle 17:10, per finire alle 18:45 prima dei quiz preserali Caduta Libera nel 2021 e Avanti Un Altro nel 2022. “Torna l’appuntamento quotidiano che dà voce ai protagonisti della cronaca… alle loro storie… alle notizie… Con Barbara D’Urso, in diretta, Pomeriggio Cinque dal 6 settembre su Canale 5”, recita il promo.

Novità per Pomeriggio Cinque

Tuttavia, alcune novità a Pomeriggio Cinque ci saranno davvero e stravolgeranno un po’ lo storico contenitore condotto da Barbara D’Urso. Infatti, il rotocalco pomeridiano di Canale 5 avrà più spazio per la cronaca e l’attualità e molto meno per il gossip e di conseguenza anche il trash, elemento che negli ultimi anni era diventato il punto debole della trasmissione.

Anche lo spot del format è più sobrio del solito, infatti quest’anno Carmelita non ha realizzato nessun sketch, ma la rete ha realizzato un normale montaggio di filmati della passata edizione. (Continua dopo il video)

Da lunedì 6 settembre ritorna l’appuntamento quotidiano con #barbaradurso e il suo #Pomeriggio5 pic.twitter.com/5iRwflEuKJ — Miky – 25 a Uomini e Donne (@MikyS03) August 23, 2021

Barbara D’Urso pronta per il prime time

Stando ad alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso sarebbe tra le candidate per la conduzione della nuova edizione de La Talpa, il reality game che manca dal piccolo schermo da numerosi anni. Ma se questi sono solamente delle voci di corridoio, di sicuro la rivedremo presto in prime time.

“Se tornerò solo con Pomeriggio Cinque? Per poco. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente”, ha detto Carmelita settimane fa a Candida Morvillo per il Corriere della Sera.