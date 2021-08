Uomini e Donne, svelato il nuovo tronista: “Sta girando il video di presentazione” (FOTO)

Ritorna Uomini e Donne: la data della prima registrazione

Dopo la consueta pausa estiva, la macchina organizzativa di Uomini e Donne si è messa in moto per realizzare le prime registrazioni. Infatti, martedì 24 agosto 2021 dame e cavalieri, nuovi tronisti, opinionisti e Maria De Filippi saranno presenti nello studio 6 del centro Elios di Roma per dare al via la 26esima stagione.

Ebbene sì, Tina Cipollari e il collega Gianni Sperti sono stati confermati a discapito delle voci che in questi giorni circolavano in rete. Inoltre, troveremo anche Tinì Cansino e il pilastro del Trono over, Gemma Galgani. (Continua dopo il post)

Grandi novità al Trono classico di U&D

In questa 26esima edizione di Uomini e Donne, però, rispetto al passato ci saranno due grandi novità. Per la prima volta avremo una tronista transgender e poi non saranno presenti dei tronisti che hanno il solo scopo di diventare influencer.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti. Non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”, ha dichiarato settimane fa Queen Mary. (Continua dopo il post)

Joele dovrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne

Stando ad una segnalazione riportata dall’influencer campana Deianira Marzano, il nuovo tronista di uomini e Donne dovrebbe essere un ragazzo veneto. Pare che a sedere sulla famosa poltrona rossa sarà Joele, un giovane della provincia di Venezia che ha 26 anni.

“Ciao Deianira se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995 abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%”, ha riportato l’esperta di gossip sul suo profilo Instagram.