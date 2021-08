Ballando con le Stelle, altre due storiche ballerine salutano Milly Carlucci: la sua reazione (FOTO)

Ballando con le Stelle saluta altre due ballerine professioniste: il motivo

Chi ha seguito la vicenda Ballando con le Stelle negli ulti tempi, da perfettamente che Milly Carlucci ha dovuto salutare, con polemica, il suo storico ballerino Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, dopo 15 anni di permanenza nel talent show di Rai Uno andrà ad Amici di Maria De Filippi, anche se il diretto interessato continua a negare.

Tuttavia, la professionista abruzzese dovrà rinunciare ad altre due ballerine professioniste, ovvero Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen che nella 16esima edizione prevista per settembre non torneranno a danzare. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo. (Continua dopo il post)

Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen lasciano perché sono incinte

Quella di lasciare Ballando con le Stelle non è decisione non presa dalla conduttrice Milly Carlucci e nemmeno dalla casa di produzione. Ma nemmeno dovuta a delle scelte lavorative, semplicemente perché tutte e due ballerine aspettano un bambino. Infatti, Ornella Boccafoschi è incinta del suo secondogenito dal poliziotto siciliano Francesco Samperi. Mentre la sua prima figlia è venuta al mondo un paio d’anni fa. Invece per Veera Kinnunen questa è la sua prima gravidanza.

La danzatrice professionista al momento si trova al quinto mese, il padre è Salvatore Mingoia. “Aspettandoti. È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia. Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia“, ha detto la donna. (Continua dopo il post)

Ballando con le Stelle, Ornella e Veera lasciano: la reazione di Milly Carlucci

A differenza di Raimondo Todaro dove la conduttrice è rimasta delusa, in questo caso Milly Carlucci si è detta felicissima per le due sorprese. Per tale ragione la professionista abruzzese ha commentato così: “Si ingrandisce la famiglia di Ballando”. Di conseguenza, il prossimo mese dovrà quindi fare a meno del ballerino siciliano, di Veera Kinnunen e da Ornella Boccafoschi.