Davide Donadei ha un serio problema di salute, lo sfogo: “Ho perso molti kili, faccio fatica a guardarmi” (FOTO)

In queste ore, Davide Donadei ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha dichiarato di avere un serio problema di salute. Erano settimane che il giovane era piuttosto assente dai social e quelle poche volte che compariva era sempre molto stanco.

I fan avevano cominciato a fare delle domande, alle quali il giovane ha deciso di rispondere. A tal proposito, ha rivelato di non stare attraversando affatto un momento bello. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Lo sfogo di Davide Donadei

Davide Donadei ha rivelato di aver scoperto di avere un problema di salute. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post in cui è presente una sua foto scattata di spalle e al di sotto c’è una lunga didascalia. Al suo interno, il giovane ha raccontato cosa gli stia succedendo. Nello specifico, ha esordito dicendo di essersi reso conto delle innumerevoli domande che gli utenti del web gli stanno ponendo, pertanto, vuole dare risposte.

A tal proposito, ha ammesso di non essere stato affatto bene nelle ultime settimane in quanto si sentiva sempre senza forze e stanco. Inizialmente aveva pensato si trattasse di stress, dato che il ritorno al lavoro nel suo ristorante si è rivelato più impegnativo del previsto. Tuttavia, con il passare del tempo ha cominciato a sospettare che ci fosse dell’altro. Per tale motivo, ha deciso di effettuare dei controlli e delle analisi.

Il problema di salute dell’ex tronista di Uomini e Donne

Inizialmente gli è stata diagnosticata una celiachia, tuttavia, pare che questo non sia l’unico disturbo. Davide Donadei, infatti, ha detto di aver scoperto la presenza di un altro problema di salute un po’ più importante. Almeno per il momento, però, non ha voluto rivelare ai fan di cosa si tratti. Il giovane, però, ha chiesto a tutti un po’ di comprensione e di rispetto per questo momento abbastanza complesso.

Adesso, l’unica cosa di cui lui ha bisogno è riposarsi e curarsi. In questo periodo sarà assente dai social in quanto ha perso molti kili e fa molta fatica a guardarsi allo specchio. Al di sotto del post in questione sono state molte le persone che sono intervenute per fare l’in bocca al lupo al giovane. Tra i vari commenti, naturalmente, non è potuto mancare quello di Chiara Rabbi, la quale, ora più che mai, gli starà accanto affinché Davide si rimetta quanto prima.