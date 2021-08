“Un coltello mi squarcia l’anima”: Barbara D’Urso, strazio e dolore per la morte della madre

Barbara D’Urso ricorda la madre sui social network

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, nelle ultime ore Barbara D’Urso ha ricordato la madre, scomparsa dopo una lunga malattia quando la conduttrice Mediaset era solo una bambina.

Per commemorarla, la professionista napoletana ha voluto condividere il suo dolore con i follower, postando uno scatto in bianco e nero che la mostra da piccola insieme alla donna che l’ha messa al mondo. “Mamma ci ha lasciato Titti’… E un coltello mi squarcia l’anima…”, ha scritto Lady Cologno, ricordando il momento nel quale le venne data la triste notizia. Andiamo a vedere nel dettaglio altri particolari.

Il triste ricordo di Carmelita e la reazione dei follower

La mamma di Barbara D’Urso, che tra pochi giorni tornerà in onda su Canale 5, si chiamava Vera Pentimalli ed è morta per colpa del linfoma di Hodkin, che in quel periodo, come ha fatto sapere la stessa Carmelite in numerose interviste, purtroppo non c’era una cura. Nel post condiviso sui suoi canali social, la professionista partenopea ha reso noto tutto il suo dolore per la perdita del genitore.

E i follower le hanno espresso tutta la loro solidarietà e vicinanza con commenti e reazioni. Ad esempio, qualcuno ha scritto: “Che donna coraggiosa che sei stata”. Mentre un altro utente: “Ti capisco, anch’io ho perso mia madre da piccola”. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso torna in tv con Pomeriggio Cinque

Come accennato nel paragrafo precedente, nel frattempo Barbara D’Urso sta terminando le sue vacanze estive e si prepara anche a tornare in televisione. Infatti, da lunedì 6 settembre 2021 sarà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con una nuova edizione di Pomeriggio Cinque.

Il contenitore, però, a differenza degli anni precedenti, sarà in versione totalmente rinnovata, con meno contenuti di gossip e trash. Mentre la domenica pomeriggio di Canale 5 sarà nelle mani di Anna Tatangelo con Scene da un Matrimonio e a Silvia Toffanin con la versione domenicale di Verissimo.