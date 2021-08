“Alle 3 del pomeriggio vestita così?”: colpo basso di Gemma Galgani al look di Tina Cipollari

Gemma Galgani tuona contro Tina Cipollari

Nella giornata di martedì 24 agosto verranno realizzate le registrazioni delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. Tuttavia, il dating show di Maria De Filippi tornerà in televisione solo a partire da lunedì 13 settembre 2021.

Nonostante ciò, Gemma Galgani, protagonista assoluta del Trono over, non ha perso tempo iniziando già a stuzzicare la sua storica rivale, ovvero l’opinionista frusinate Tina Cipollari. Tra le due donne, infatti, non c’è mai stato un rapporto di amicizia, anzi solo liti e contrasti.

Il suggerimento sul look dell’opinionista frusinate

In una recente intervista concessa al nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha voluto dare dei consigli alla sua acerrima nemica Tina Cipollari che da anni indossa degli abiti vistosi nel dating show di Canale 5.

“Le suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti. Oppure tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”, ha detto la dama torinese. Un suggerimento velenoso cui la vamp frusinate deciderà se replicare o no.

Gemma Galgani parla delle sfilate a U&D

Dicendo la sua su Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto sapere ai lettori del magazine che il suo momento preferito è quello delle sfilate. “La sfilata che ricordo è quella in cui ho riproposto, come meglio potevo, il provino di Flashdance; primo perché la danza è stata la mia passione da sempre, un sogno custodito nel cassetto insieme alle scarpette di raso rosa e poi perché rappresenta in pieno la voglia e la capacità di rialzarsi sempre e di ricominciare da capo, proprio come mi succede dopo ogni sconfitta o delusione nella vita”, ha dichiarato la 71enne piemontese.