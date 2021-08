Orietta Berti: “Mi offrirono cifre da capogiro per posare nuda su Playboy”

Orietta Berti e il retroscena sulla rivista Playboy

Dopo aver partecipato alla passata edizione del Festival di Sanremo, Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza. Infatti, in questa calda estate la cantante emiliana ha riscosso un grandissimo successo con la hit ‘Mille’, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro. Recentemente, la nuova giurata di The Voice Senior ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano, dove ha rivelato varie curiosità sulla sua vita privata.

Tra cui quella volta in cui tentarono di ricoprirla d’oro per farla posare senza veli per una nota rivista straniera. “Playboy mi offrì cifre da capogiro per posare senza veli. Ma come mi sarei ripresentata da mia madre e da mia suocera? Oggi non c’è la nuova Orietta, nessuna cantante è uguale all’altra. E conta anche il carattere in una interpretazione”, ha rivelato la professionista al noto portale. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha rivelato la donna.

La cantante emiliana dice la sua sul suo brano ‘Mille’

Intervistata da Libero Quotidiano, il giornalista non ha potuto fare a meno di chiedere a Orietta Berti cosa ne pensa di ‘Mille’, il brano che è diventato un vero e proprio tormentone estivo.

A tal proposito, la cantante emiliana che in autunno sarà a The Voice Senior ha risposto così: “La canzone ha successo perché perché la fusione dei tre stili è perfetta. Le diversità artistiche si attraggono, siamo come tre poli della corrente elettrica. Il verso Labbra rosso Coca Cola è diventato un must nelle spiagge”.

Orietta Berti svela perché le persone l’amano così tanto

Ma le confessioni a Libero Quotidiano da parte di Orietta Berti non sono terminate qui. Infatti, proseguendo la sua lunga chiacchierata col giornalista la cantante emiliana ha detto la sua del perché la gente la ami così tanto.

“Si affezionano a me perché dò coerenza, bel canto e rispetto. In 56 anni ho venduto 16 milioni di dischi”, ha confessato la professionista e interprete con Fedez e Achille Lauro del brano ‘Mille’.