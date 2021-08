Bufera sui nuovi tronisti di Uomini e Donne: “Lui è un cogli**e” spunta un altro nome (FOTO)

Le registrazioni di Uomini e Donne sono appena partite e gli spoiler sul programma e sui nuovi tronisti sono giù tantissimi. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno raccolto le segnalazioni di alcuni fan, i quali hanno rivelato di essere a conoscenza di chi siano i nuovi volti del programma.

In queste ore sono emerse tre identità, le quali riguardano gli esponenti del trono classico del talk show pomeridiano. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

I possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne

Prima di avere anticipazioni ufficiali di quanto accaduto durante le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne, sul web stanno trapelando delle soffiate. Nello specifico, sarebbero spuntati i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne e sono già sorte le prime polemiche. Una fan di Deianira, infatti, ha detto di essere della stessa città del primo tronista. Lui sarebbe Joele, di anni 26, nato e cresciuto a Venezia.

La persona in questione ha detto di essere incredula per la scelta compiuta dallo staff del programma, in quanto questo ragazzo sarebbe un “cogli**e”. Il giovane starebbe rivelando ad amici e conoscenti di essere stato scelto come tronista della trasmissione già da due mesi. Solo lo scorso sabato, però, la redazione lo avrebbe chiamato per dargli la conferma definitiva. Dopo questa segnalazione, poi, ne sono sopraggiunte delle altre.

Altri spoiler sul programma

Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne, infatti, pare ci sia anche un’altra ragazza di nome Giulietta. Lei è di Catania e pare che la soffiata sia arrivata da una persona che è solita andare a registrare negli sudi Elios. Anche in questo caso, però, non vi è ancora l’ufficialità. Infine, a destare maggiore sgomento è la scelta di introdurre una possibile tronista transessuale nello staff del programma.

Le anticipazioni ufficiali, invece, rivelano che il programma andrà in onda a partire dal 13 settembre, salvo variazioni di palinsesto dell’ultimo momento. L’appuntamento sarà come sempre a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Al trono over, invece, ci sarà l’immancabile ritorno di Gemma Galgani. La dama bianca proverà anche per quest’edizione a trovare l’amore. Ci riuscirà malgrado la presenza invadente e pungente di Tina Cipollari? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Altrettanto sicura sembra essere la presenza di Isabella Ricci.