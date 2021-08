Chiara Ferragni confessa: “Vado dallo psicologo..”

Dopo aver trascorso alcune settimane a Porto Cervo, Chiara Ferragni e la sua famiglia stanno raggiungendo il sud della Sardegna con uno yacht di lusso a di poco meraviglioso. Stavolta, però, a far notizia non sono le location da lei visitate, ma bensì una dichiarazione sconvolgente sua sua vita privata.

Sempre molto attiva sui social, (piattaforma che l’ha resa famosa in tutto il mondo) la giovane mamma si è concessa ad una serie di domande su Instagram, rispondendo ai suoi seguaci. Una sorta di ‘gioco’ insomma, utilizzata tra l’altro da tanti vip per soddisfare le curiosità dei propri follower. Vediamo insieme cosa ha dichiarato l’influencer.

Chiara Ferragni confessa le sue paure

Chiara Ferragni ha ammesso che non sempre dietro i suoi sorrisi si nasconde una vera felicità. Motivo per cui da tempo ha deciso di farsi aiutare per superare le sue insicurezze e le proprie paure. Negli ultimi 3 anni l’imprenditrice digitale svela di essersi fatta un gran regalo per capirsi.

Senza alcuna vergogna o timore, l’influencer ha ammesso che una volta a settimana si reca dallo psicologo. Tali colloqui, le migliorano decisamente la vita e la salute psichica. Siamo abituati a vederla sempre perfetta, pensando che non sbaglia mai un colpo, ma a quanto pare ha sofferto anche di attacchi di panico ed ansia.

L’influencer “salva” grazie all’aiuto di uno specialista

La moglie di Fedez non sempre è stata serena e tranquilla. Come ha raccontato tempo fa, nel 2015, ha sofferto di attacchi di panico ed ansia che l’hanno costretta con il tempo a rivolgersi ad uno specialista.

Tutto è iniziato quando si trovava da sola a Los Angeles, lontana dai suoi affetti e dalle persone che le erano più care. Solo affrontando totalmente le sue paure è riuscita a superare il tutto.

Quando oggi le sale un po’ di ansia cerca di distrarsi pensando al lavoro o ad altro. Solo così è riuscita a ritrovare la propria serenità, cosa di cui ha bisogno sopratutto oggi.Si perchè essere imprenditrice e mamma di due bambini allo stesso tempo non è di certo facile, ma Chiara Ferragni sa benissimo come affrontare il tutto.