Alessia Marcuzzi: in bikini è uno spettacolo, ma la domanda è d’obbligo

Sempre perfetta e mai volgare, Alessia Marcuzzi anche questa volta ha saputo stupire i suoi seguaci. La conduttrice televisiva, si sta godendo gli ultimi giorni di mare insieme alla sua famiglia e non perde occasione per condividere insieme ai suoi seguaci attimi della propria giornata.

Scatti semplici, ma allo stesso tempo anche molto dettagliati che confermano il suo amore per il mare e per i suoi ragazzi. A scatenare la curiosità dei fan, in questo caso però, una domanda da lei posta direttamente sul suo account.

Alessia Marcuzzi in bikini: lo scatto è da urlo

Alessia Marcuzzi come si vede nello scatto sopra postato, si mostra in un fronte-retro che non è passato di certo inosservato. I suoi lati B, A, C – senza dimenticare il D, come con ironia scrive nel post, hanno mandato in tilt i fan.

In questi giorni la conduttrice si trova alle Baleari insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. una foto che lascia poco all’immaginazione e che ha scatenato un putiferio. Ricordiamo che Alessia ha più di 40 anni e con le sue forme perfette può far invidia anche ad una ventenne.

Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro in tv, vista la decisione di lasciare Mediaset, per concentrarsi su se stessa e i suoi familiari, di certo possiamo dire che per ora si può accontentare dei meriti presi su Instagram. Infatti, il suo account è seguitissimo e conta più di 5 milioni di seguaci.

La conduttrice chiede “aiuto”

La Marcuzzi sotto la foto in questione ha scritto ” B, A, C, la D è nella foto precedente”. Con questi due scatti, la conduttrice ha voluto chiedere aiuto ai suoi followers, decidendo insieme l’immagine migliore.

Le foto mostrano Alessia da tre diverse prospettive ma ognuna fa la sua figura. La prima, infatti, mostra una panoramica sul lato B, la seconda invece il suo perfetto décolleté e l’ultima gli addominali scolpiti. Prima di concludere, ha voluto anche mettere in evidenza il suo addome praticamente piatto!