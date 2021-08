Oroscopo 25 agosto 2021: Cancro polemici, nuove opportunità per Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo del 25 agosto denotano una giornata piena di novità per i nati sotto i segni di Capricorno e Scorpione. I Bilancia, invece, devono essere più obiettivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo siete particolarmente attratti dall’ignoto, da quello che non conoscete e che non potete controllare. Prestate attenzione, però, a non tirare troppo la corda. Specie dal punto di vista professionale è importante che teniate gli occhi ben aperti.

Toro. Buon momento per dare il via a nuovi incontri e nuove conoscenze. Se state pensando di apportare delle modifiche alla vostra fatelo con cautela. I cambiamenti troppo drastici potrebbero sortire l’effetto opposto e rendervi inquieti.

Gemelli. In amore comincerà un periodo fatto di alti e bassi. Coloro i quali hanno cominciato da poco una relazione potrebbero finire per giungere a conclusioni un po’ troppo affrettate. Dal punto di vista del lavoro, invece, occhi aperti sulle nuove opportunità.

Cancro. Oggi siete particolarmente polemici. L’Oroscopo del giorno 25 agosto vi invita a non essere troppo aggressivi nel manifestare il vostro punto di vista. Nella maggior parte dei casi non lo fate in modo intenzionale, ma agite dettati dall’istinto.

Leone. Gli ultimi giorni sono stati un po’ stressanti sotto più punti di vista. Ad ogni modo, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento. Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, invece, non dovete essere troppo esigenti. Cercate di agire con cautela.

Vergine. Momento importante per quanto riguarda le finanze. Economicamente potreste trovarvi a fare i conti con delle spese impreviste, pertanto, meglio farsi trovare pronti. Sul lavoro ci sono delle cose da sistemare, cercate di agire pianificando le prossime mosse in modo anticipato.

Previsioni 25 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di essere un po’ più obiettivi nel lavoro. Talvolta vi fate prendere dalle emozioni e potreste essere portati a compiere delle scelte affrettate. Dal punto di vista sentimentale, invece, meglio essere pragmatici.

Scorpione. Grandi novità per quanto riguarda la sfera professionale. I prossimi mesi saranno molto importanti sotto questo punto di vista. In questo periodo, quindi, concentratevi nella pianificazione. L’Oroscopo del 25 agosto vi invita a farvi avanti in amore.

Sagittario. Giornata decisamente migliore per quanto riguarda l’amore. Ultimamente siete stati un po’ troppo distratti, pertanto, è meglio non trascurare nessun dettaglio. Dal punto di vista del lavoro, invece, non lasciatevi condizionare dalle apparenze.

Capricorno. Buon momento per cominciare un nuovo rapporto. Se siete in coppia, invece, potrebbe essere necessario fare qualcosa per ravvivare un po’ il clima. Ricordate che non bisogna mai lasciarsi troppo andare alle abitudini.

Acquario. Le stelle sono schierate dalla vostra parte per quanto riguarda il lavoro. Attenti a qualche tentazione di troppo. In questi giorni potrebbero presentarsi delle occasioni che potrebbero rendervi ladri. Siate cauti.

Pesci. Le previsioni astrali vi invitano ad essere più flessibili sul lavoro. Nella vita è necessario adattarsi e, soprattutto, regolarsi sulla base dei cambiamenti. In amore è importante scendere a qualche compromesso,