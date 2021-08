Giacomo Czerny ha deciso di fare una follia dopo Uomini e Donne: il tatuaggio crea sgomento (FOTO)

In queste ore, Giacomo Czerny ha raccontato ai fan di aver voluto fare una piccola pazzia per immortalare il suo percorso a Uomini e Donne, ovvero, un tatuaggio. Il giovane, però, ha scelto come simbolo una cosa molto particolare a cui forse nessuno aveva pensato prima d’ora.

I fan sono rimasti entusiasti dal suo gesto. Ad ogni modo, scopriamo che cosa ha voluto incidere per sempre sulla sua pelle e come sta procedendo la sua vita una volta spenti i riflettori del talk show pomeridiano.

Il tatuaggio di Giacomo Czerny

Giacomo Czerny ha deciso di fare un tatuaggio in grado di immortalare per sempre il suo percorso a Uomini e Donne. In particolare, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha detto che avrebbe voluto tatuare un simbolo che fosse in grado di ricordargli costantemente tutto ciò che ha vissuto all’interno del programma. Tra le tante cose, infine, ha optato per il numero del camerino all’interno del quale ha vissuto per diversi mesi.

La scelta è ricaduta su questo elemento in quanto in tale luogo Giacomo ha vissuto gran parte del suo tempo. Quello, inoltre, è stato il posto in cui ha provato delle emozioni forti, dei sentimenti inspiegabili, in cui ha pianto, ha riso e si è emozionato tanto. Proprio per tale ragione, ha voluto che tale luogo rimanesse inciso sul suo corpo per tutta la vita. A quanto pare, dunque, l’esperienza del talk show ha condizionato molto la vita del giovane. (Continua dopo la foto)

Il futuro dopo Uomini e Donne

Con questo tatuaggio Giacomo Czerny è come se avesse voluto anche ringraziare tutto lo staff per avergli concesso questa grande opportunità. Proprio in merito a questo argomento, tutti i telespettatori ricorderanno che, in occasione della scelta, Maria fece una proposta di lavoro al ragazzo. Nello specifico, gli offrì la possibilità di restare a lavorare nella sua redazione come videomaker. Giacomo fu colto di sorpresa da quella notizia, pertanto, rispose che ci avrebbe pensato.

A distanza di diversi mesi, però, adesso che il programma sta per riaprire i battenti, la risposta pare sia arrivata. Czerny non sembra essere tra i membri del cast di Uomini e Donne. Il motivo, quasi certamente, risiede nella difficoltà per il giovane di trasferirsi a Roma. In questo periodo, infatti, ha già abbastanza difficoltà per stare con la sua fidanzata Martina a causa della distanza.