Gemma Galgani si è rifatta il seno, lo scoop fa impazzire i fan: “Sfoggerà un decolleté nuovo di zecca” (FOTO)

Uomini e Donne è tornato davvero in grande stile. Ad infiammare i social in queste ore, però, c’è un solo nome, ovvero, quello di Gemma Galgani, la quale si è rifatta il seno. A sganciare questa notizia bomba è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo.

Sul settimanale, infatti, si legge che la dama bianca, durante le vacanze estive, sia ricorsa nuovamente al bisturi. Come reagirà Tina Cipollari dinanzi questo ennesimo ritocchino? Vediamo cosa è emerso.

L’intervento al seno di Gemma Galgani

In queste ore è giunta voce che Gemma Galgani si sia rifatta il seno. La dama del parterre degli over di Uomini e Donne ha deciso di ricorrere nuovamente alla chirurgia per dare luogo ad una mastoplastica additiva al decolleté. Tina Cipollari ha spesso preso in giro la sua acerrima nemica per la sua scarsità di forme, specie per quanto riguarda questa parte del suo corpo. Ebbene, a quanto pare, anche la diretta interessata ha cominciato a non sentirsi più a suo agio, al punto da arrivare a ricorrere alla chirurgia.

Il direttore di Nuovo ha scritto che, quindi, la donna sfoggerà un decolleté nuovo di zecca durante la prossima stagione del talk show pomeridiano, che ricordiamo comincia a partire dal 24 agosto con la prima registrazione. I fan, chiaramente, sono rimasti assolutamente increduli dinanzi questa novità. Nessuno si aspettava che la protagonista potesse decidere di dare luogo ad un intervento così importante e invasivo. (Continua dopo la foto)

Sgomento tra i fan e come reagirà Tina Cipollari?

Ricordiamo che quello al seno non è l’unico ritocco fatto da Gemma Galgani. Qualche anno fa, infatti, la dama prese parte ad un programma su Canale 5 e decise di sottoporsi ad un’operazione ai denti per aggiustare l’arcata superiore. Successivamente, poi, diede luogo ad un lifting facciale che è stato in grado di ringiovanirla di almeno 10 anni. Insomma, da donna semplice e naturale, la Galgani sta pian piano trasformando il suo corpo per adeguarsi ai dettami di una società che ci vuole perfetti.

Gli utenti del web sono rimasti increduli dinanzi questa notizia, tuttavia, la cosa che tutti si stanno chiedendo adesso è: come la prenderà Tina Cipollari? Nel momento in cui le due dame si incontreranno a Uomini e Donne e l’opinionista prenderà visione dell’aumento di volume del seno della dama, come reagirà? Non ci resta che attendere le anticipazioni per scoprirlo.