Sanremo 2022 completamente stravolto: cambia durata, numero ospiti e big in gara

L’edizione di Sanremo 2022 si prospetta davvero ricca di colpi di scena e di cambiamenti. L’unico elemento uguale rispetto ai due anni precedenti riguarda la presenza di Amadeus che, per la terza volta consecutiva, è stato confermato come conduttore dello spettacolo canoro.

Al suo fianco, però, pare ci saranno dei volti completamente nuovi rispetto al passato. A cambiare, poi, sarà anche l’orario di inizio del programma e, di conseguenza, quello di fine. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Cambi di orario e di big per Sanremo 2022

In queste ore sono trapelate sul web delle notizie molto interessanti che riguardano il Festival di Sanremo 2022. Alle redini ci sarà, ancora una volta, Amadeus. Stavolta, però, non si sa se al suo fianco tornerà ad esserci Fiorello oppure no. A cambiare in modo sostanziale, poi, pare sarà la durata di ogni serata. In molti, infatti, si sono spesso lamentati del fatto che la trasmissione terminasse ad un orario troppo tardo. Proprio per evitare questo problema, dunque, pare che il prima festival sarà eliminato.

Subito dopo la messa in onda del TG 1, infatti, la linea dovrebbe passare direttamente ad Amadeus. Il conduttore comincerà a presentare i vari concorrenti in gara e i loro brani. Anche in merito a questo tema pare ci saranno altre novità. Nello specifico, infatti, pare che per l’anno prossimo si stia pensando di ridurre i tempi diminuendo anche il numero di concorrenti in gara. Non ci saranno sicuramente 26 cantanti, così come accaduto per l’edizione 2021.

Ospiti e accompagnatori di Amadeus

Inoltre, ad essere ridotto sarà anche il numero degli ospiti. Insomma, pare proprio che quella del 2022 sarà un’edizione di Sanremo davvero diversa dal solito e decisamente più sbrigativa. Per quanto riguarda i presenti in studio, invece, il pubblico dovrà essere munito di greenpass. Questo, dunque, lascia sperare che possa esserci un graduale ritorno alla normalità.

Per quanto concerne i co-conduttori e co-conduttrici, invece, i nomi in lizza sono moltissimi. Tra le donne sono saltati fuori i nomi di Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Laura Pausini, Paola Cortellesi, Gianna Nannini, Ilary Blasi, Elisabetta Canalis e molte altre. Tra gli uomini, invece, Paolo Bonolis, Alberto Matano, Gerry Scotti, Alessandro Gassman, Marco Giallini e altri. I primi due vip che potrebbero prendere parte alla competizione, invece, sono Sangiovanni e Aka7even. Non ci resta che attendere per saperne di più.