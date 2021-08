Grande Fratello Vip 6, svelata la lista completa di tutti i concorrenti: Codegoni, Casella, Fico e altri (FOTO)

Il Grande Fratello Vip 6 riaprirà i battenti lunedì 13 settembre, i cast sono ufficialmente chiusi sta di fatto che in queste ore è trapelata la lista completa di tutti i concorrenti. Dopo tanti rumors e pettegolezzi in merito ai possibili protagonisti, finalmente è stata rivelata la verità.

L’influencer Deianira Marzano è venuta in possesso di questa informazione ed ha deciso di condividerla immediatamente con tutti i suoi fan. Tra i nomi spuntano tanti ex volti di Uomini e Donne, di altri reality show e molto altro.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6

In queste ore sono trapelati i nomi dei futuri concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Tra i nomi già trapelati nei gironi passati ci sono quelli di Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Anna Lou Castoldi, Ainette Stephens, Soleil Sorge e Tommaso Eletti. Ebbene si, l’ex volto di Temptation Island è stato ingaggiato da Alfonso Signorini per entrare a far parte del reality show più atteso di sempre. Ricordiamo che il ragazzo provò a smentire sui social questa indiscrezione ma, a quanto pare, è stato solo un tentativo per spostare l’attenzione altrove.

Ad ogni modo, oltre a questi nomi, ne sono trapelati anche altri davvero inattesi. A quanto pare, nel cast del programma ci saranno anche ex volti di Uomini e Donne come Sophie Codegoni e Massimiliano Mollicone. Oltre a loro, poi, il programma si arricchirà anche dell’esuberante presenza di Francesca Cipriani, ormai veterana dei reality show di Canale 5.

Altri spoiler sul reality show

Alla lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, poi, si aggiungono anche le tre gemelle, Manuel Bertuzzo, Jo Squillo, Andrea Casilino, Carmen Russo, Raffaella Fico, Manila Massaro Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Davide Silvestri. Insomma, si tratta di un cast davvero ben assortito e caratterizzato da tanti personaggi che potrebbero creare delle dinamiche molto interessanti.

Per quanto riguarda gli altri spoiler sul programma, invece, vediamo che Alfonso Signorini sarà accompagnato da ben 4 opinioniste. Due famose e due comuni. Queste ultime rappresentano l’assoluta novità che gli autori hanno voluto apportare a questa edizione del reality show. Gli appuntamenti, invece, dovrebbero essere, così come accaduto anche per la scorsa edizione, sia il lunedì, sia il venerdì. Ad ogni modo, non è affatto escluso che spesso potrebbero esserci dei cambi di programma improvvisi a causa delle esigenze di palinsesto.