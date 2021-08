Romina Power come una furia, la notizia su Ylenia le fa perdere la testa: “Vergognatevi”

La cantante italoamericana sbotta dopo aver letto un articolo su sua figlia Ylenia

Poche ore fa Romina Power ha deciso di dire la sua mostrando tutta la propria rabbia e indignazione verso un giornale. La cantante italoamericana, ormai stanca, dei continui pettegolezzi sulla sua famiglia ha voluto rispondere a tono a coloro che speculano sul proprio dolore per la scomparsa di Ylenia.

La scomparsa di Ylenia: un mistero lungo 27 anni

Sono anni che circolano voci e indiscrezioni sulla scomparsa di Ylenia Carrisi. Era il 1993 quando da Nwew Orleans la giovane ha fatto perdere completamente le sue tracce. Da tempo, si parla di serial killer, di suicidi e di rapimenti ma ad oggi nessuna pista ha mai portato ad una notizia certa.

Dopo ben 27 anni sul drammatico evento c’è ancora molto perplessità e l’unico dolore che resta è proprio quello di mamma Romina Power e papà Albano. Intanto, nel corso di questi anni anche la stampa ha fatto il suo “dovere”, anche se spesso ha esagerato. Ed è proprio quello che è successo pochi giorni fa, quando su LiberoQuotidiano.it è uscita una notizia clamorosa.

Le false notizie e la rabbia di Romina Power

E’ un dolore che di certo non ha spiegazioni, la perdita di una figlia. Romina Power lo sa benissimo e non ammette più che molti giornali scrivino notizie false o che diano allo stesso modo false speranze. E’ quello che è successo pochi giorni fa quando ha letto questo titolo: “Ylenia Carrisi è viva? “Incontro in gran segreto col fratello Yari”: bomba sui figli di Al Bano, dove si sono visti”. (Continua dopo il post)

La cantante è rimasta davvero senza parole e allo stesso tempo anche molto indignata. Infatti, la sua risposta non si è fatta attendere e attraverso un post su Instagram ha detto la sua: “Ma quando e’ che la smetterete di speculare sulla mia famiglia ? Quando e’ che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle ? Vi dovete solo vergognare”.

Come già detto in precedenza, non è la prima volta che i giornali riportano notizie dai grandi “titoloni” e che lasciano ben sperare. Purtroppo, sul caso non c’è nessuna novità e per una madre che da 27 anni non vede la sua bambina non c’è più giustificazione. Ovviamente, dando uno sguardo ai commenti anche i fan si sono detti d’accordo con l’artista, chiedendosi dove arriva la cattiveria della gente.