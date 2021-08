Gemma Galgani torna a Ued come “nuova”: altro intervento chirurgico

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano grandi novità, soprattutto per Gemma Galgani. La dama del trono over è tornata negli studi televisivi, nonostante si sia parlato di un suo probabile addio al programma. Da oltre dieci anni è al centro dell’attenzione mediatica per le sue chiacchieratissime storie d’amore che non sono mai andate a buon fine.

Anche l’ultima stagione non è stata affatto semplice per Gemma, che ha dovuto fare i conti con un bel po’ di batoste. Dopo un estate trascorsa da sola, si sta parlando di un ritorno del tutto “rinnovato” dato che Gemma sembra aver ceduto ad un altro intervento di chirurgia estetica. Vediamo cosa ha rifatto.

Gemma Galgani torna a Uomini e donne “rinnovata”

Qualche settimana fa si è parlato di un nuovo intervento per Gemma Galgani, vista la sua assenza dai social. Molti giornali hanno parlato di un ritocchino al naso, ma a quanto pare, non è così. La settantaduenne, non ha rifatto il naso ma bensì ha deciso di alzare un pò il suo decolleté, segnato dall’età.

A lanciare l’indiscrezione ‘bomba’ Riccardo Signoretti attraverso i social. Sul suo profilo infatti il direttore di ‘Nuovo’ ha condiviso un post dove spiega che Gemma Galgani si sarebbe rifatta il seno. Tra la nuova taglia di reggiseno e il lifting al viso vedremo se questa volta riuscirà a trovare un compagno, o meglio la sua anima gemella.

Cosa dirà Tina Cipollari?

Il nuovo ritocchino di Gemma Galgani oltre ad aver incuriosito i fan sicuramente avrà scatenato anche l’ira di Tina Cipollari. Infatti, sul web si attende con ansia la sua reazione. L’opinionista, che non è mai stata clemente nei suoi confronti non lascerà correre così facilmente la nuova operazione a cui si è sottoposta la dama ormai alla ricerca della bellezza perfetta.

Ricordiamo che dopo l’intervento ai denti, la donna lo scorso anno si è presentata con un lifting al viso, eliminando le rughe dell’età. Ora se l’indiscrezione di Signoretti fosse vera, Gemma potrebbe davvero fare invidia.

Intanto, come di consueto, le puntate di Uomini e Donne andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.45. Per quanto riguarda la data di partenza, lo show dovrebbe iniziare da lunedì 13 settembre, salvo cambiamenti.