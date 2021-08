Samantha Curcio sotto attacco per alcune frasi maschiliste: “Sei frustrata” che succede (FOTO)

Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Samantha Curcio è stata più volte vittima degli attacchi del web, in queste ore a generare sgomento sono state delle frasi reputate maschiliste. La dama si è sempre contraddistinta per il suo andare contro i dettami di una società che ci vuole a tutti i costi perfetti.

Ad ogni modo, il suo atteggiamento talvolta finisce per diventare petulante e snervante secondo il punto di vista di alcuni utenti del web. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Le frasi maschiliste di Samantha Curcio

Di recente, Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, si è resa protagonista di alcune frasi, che in molti hanno reputato maschiliste. Tutto è cominciato nel momento in cui la protagonista ha pubblicato dei contenuti in cui ha attaccato alcune donne presenti sui social. In particolare, si è rivolta a coloro le quali non fanno altro che mettere in bella mostra le loro grazie senza mostrare nessun altro contenuto diverso da questo.

A tal proposito, Samantha ha voluto dare a queste persone un consiglio, ovvero, quello di imparare a cucinare. Questo perché con il tempo la bellezza svanirà e non si potrà continuare a postare foto spinte sui social per sempre. Ciò che rimarrà, invece, sono i valori, l’interiorità di una persona, le attitudini e peculiarità. Proprio per tale ragione, ha invitato questa categoria di ragazze a cambiare atteggiamento.

Le accuse del popolo del web

Ad ogni modo, alcuni utenti del web non hanno apprezzato affatto le frasi di Samantha Curcio, le quali sono state reputate troppo maschiliste. L’idea che una donna abbia valore solo se si rivela una brava “domestica” è uno stereotipo che andrebbe assolutamente superato. A scagliarsi contro l’ex tronista di Uomini e Donne è stata soprattutto l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha detto che l’atteggiamento della dama sta diventando davvero troppo ossessivo.

Inoltre, il suo scagliarsi costantemente contro alcune donne non fa altro che dipingerla come una persona frustrata che non si sente affatto in pace con se stessa. Insomma, si tratta di accuse piuttosto forti che sicuramente non sono passate inosservate. Ad ogni modo, la destinataria di questi attacchi, almeno per il momento, non ha replicato sui social. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà in seguito.