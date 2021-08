Elettra Lamborghini, confessione inattesa: “Come voglio spendere tutti i miei soldi”

Elettra Lamborghini in vacanza col marito Afrojack

Dopo la vacanza con i suoceri, da qualche giorno Elettra Lamborghini si sta rilassando a Montecarlo con il neo marito Afrojack. Infatti, il prossimo mese la cantante emiliana e il rapper olandese festeggeranno il primo anno di matrimonio, dato che sono convolata a nozze il 26 settembre del 2020 sul lago di Como. Un matrimonio molto felice che molto presto potrebbe essere arricchito dalla presenza di un bambino.

A dire il vero qualche settimana fa sono circolate delle indiscrezioni secondo cui l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 sarebbe incinta. Ma a giudicare dagli addominali perfetti e al fisico scolpito che sta sfoggiando ultimamente in vacanza sembra proprio di no. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato ultimamente la cantante.

La cantante svela come spenderebbe tutti i suoi soldi

Tuttavia, in questi ultimi tempi Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia mettendo al mondo un figlio. Ma essendo molto giovane c’è tutto il tempo. La 27enne che mesi fa è stata l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 intanto intrattiene i suoi numerosi follower con degli scatti esplosivi, alternate da momenti della sua vita quotidiana.

Ad esempio, in una delle sue ultime Stories su Instagram, l’erediera bolognese ha confessato un piccolo retroscena sulla sua vita privata. “Un giorno spenderò tutti i miei soldi in calzini e gelato al pistacchio”, ha fatto sapere in modo ironico l’ex giurata di The Voice of Italy.

Il grande successo professionionale di Elettra Lamborghini

Con tutti i soldi che possiede, senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini potrà comprare all’infinito. Infatti, c’è da sottolineare che, nonostante la sua giovane età, lavorativamente l’erediera emiliana va alla grande.

Ad esempio, il suo ultimo successo in capo musicale, il singolo Pistolero è diventata una vera e propria hit, un tormentone di questa calda estate. Sicuramente la ragazza starà già lavorando in vista dell’autunno/inverno. Anche se qualche settimana ha fatto sapere che al momento non vuole più lavorare sul piccolo schermo prendendosi una pausa.