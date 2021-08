GF Vip 6, Sophie Codegoni è la seconda concorrente ufficiale: “Non vede l’ora”

Sophie Codegoni concorrente ufficiale del GF Vip 6

Nelle ultime ore in rete è stata diffusa la lista dei probabili 21 concorrenti che il prossimo mese entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ovviamente si tratta di nomi che al momento non sono stati ufficializzati dalla produzione del reality show di Canale 5. Tuttavia, Alfonso Signorini questa settimana sul suo magazine Chi ha rivelato chi è la seconda concorrente ufficiale dopo Katia Ricciarelli.

Si tratta di Sophie Codegoni, modella ed ex tronista di Uomini e Donne e presunta fiamma di Fabrizio Corona. “Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”, ha fatto sapere la giovane.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Il nome di Sophie Codegoni, trapelato da diverse settimane, è nella rosa dei concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip da oltre un mese. “Mio fratello Riccardo di 8 anni è mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo”, ha fatto sapere la ragazza.

Oltre ad essere stata una tronista di Uomini e Donne scegliendo Matteo Ranieri, la 19enne è anche una modella ed ha lavorato a stretto contatto con Chiara Ferragni. Inoltre, pare che è tornata di nuovo single dopo un breve flirt con Fabrizio Corona.

Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli concorrente ufficiale.

Oltre a Sophie Codegoni, come annunciato prima anche Katia Ricciarelli è una concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A renderlo noto è stato Alfonso Signorini sul suo magazine Chi e successivamente svelato sui canali social del reality show.

“Vero che ci sarò. Corro al GF Vip. Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Sarò onesta come mi conoscete. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Non le manderò a dire, mi piace essere limpida. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”, ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo.