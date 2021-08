Sabrina Salerno e il seno: “Ho fatto fare una perizia”, la sconcertante rivelazione (FOTO)

Sabrina Salerno incanta gli italiani nonostante i suoi 53 anni

Recentemente Sabrina Salerno ha fatto una clamorosa rivelazione. La soubrette ligure da oltre un trentennio continua a far perdere la testa agli italiani e non solo di varie generazioni e e mandare in visibilio i follower di Instagram grazie alle foto sexy che posta su Instagram.

Oltre ad essere attrice, la donna è anche cantante. Come dimenticare i celebri brani Boys e Hot girl, ma anche Siamo donne cantato in coppia al Festival di Sanremo in coppia con la collega Jò Squillo. Tuttavia, la Salerno è anche molto famosa per le sue forme esagerate.

La soubrette ligure confessa di avere un seno naturale

Nonostante le sue 53 primavere Sabrina Salerno è ancora in ottima forma ancora come ai tempi del film Rimini Rimini. Quando l’attrice lasciava di stucco il pubblico con i suoi bikini oppure con magliette bagnate che spesso condivide sul suo account Instagram. Nelle ultime ore la professionista ligure è stata intervistata da Rudy Zerbi per Radio Deejay, rivelando un particolare mai raccontato prima.

“Da quando ho 20 anni tutti dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia dove dichiarasse che non avessi protesi al seno”, ha fatto sapere la Diva degli Anni Ottanta e Novanta. (Continua dopo il post)

Le confessioni di Sabrina Salerno sul suo fisico

Grazie al suo prosperoso décolleté, Sabrina Salerno in questi anni è riuscita a guadagnarsi l’ambito titolo di Miss Maglietta Bagnata 2021. Uno scatto condiviso su Instagram che ha raccolto ben 146 mila likes, per non parlare dei commenti, oltre sei mila.

“Io sono felice di essere arrivata a questa bella età (53 anni, ndr) così in forma, fisicata. Sono anche un po’ una motivazione per le donne che mi scrivono. Quindi voglio dire: se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”, ha fatto sapere la soubrette genovese nel corso dell’intervista concessa a Rudy Zerbi per Radio Deejay.