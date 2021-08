Paola Ferrari stronca Diletta Leotta: “Ognuno gioca le carte che ha”

Paola Ferrari e la frecciatina a Diletta Leotta

Qualche settimana fa Paola Ferrari ha annunciato che dopo i Mondiali di calcio che si svolgeranno il prossimo anno lascerà il giornalismo sportivo. A suo dire, il mondo del calcio è ancora molto segnato dal maschilismo. Per tantissimi anni la professionista è stata un volto di Rai Sport conducendo numerose trasmissioni, tra cui La Domenica Sportiva, 90° Minuto e tante altre.

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, la Ferrari è tornata a parlare della collega Diletta Leotta. In tale circostanza la donna si è fatta scappare un’ennesima frecciatina velenosa nei confronti dell’ex fiamma di Can Yaman. “Trent’anni fa noi donne dovevamo essere credibili, oggi invece c’è più una rincorsa alla bellezza ostentata. Poi, certo, ognuno gioca le carte che ha”, ha detto la giornalista. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

La giornalista apre uno spiraglio al volto di Dazn

Nonostante le frecciatine a distanza, pare che tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non c’è una guerra in atto. A dire il vero, il volto di Dazn non ha mai replicato agli attacchi diretti della collega Rai. mentre quest’ultima, nella recente intervista concessa al magazine Nuovo Tv ha ha aperto uno spiraglio per una possibile pace.

Arriverà la replica dell’ex fiamma di Can Yaman? “Io e Diletta abbiamo un amico in comune, Pierluigi Pardo. Quindi ci siamo dette che un giorno ci andremo a bere un caffè”, ha detto la donna alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Paola Ferrari e il pensiero su Diletta Leotta

Come annunciato prima, il prossimo anno Paola Ferrari smetterà di fare televisione. Nel frattempo la giornalista sportiva ha recentemente preso le difese di Alba Parietti. Mentre, nell’intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti è tornata a dire la sua su Diletta Leotta, confermatissima a Dazn. “Lei segue la sua strada, che è molto diversa dalla mia”, ha fatto sapere l’ex padrona di casa di 90° Minuto.