Sophie Codegoni al GF VIP: il retroscena sulla scelta di Matteo e il rapporto con Fabrizio Corona

Sophie Codegoni è la seconda concorrente ufficiale del GF Vip 6. La notizia è stata diramata direttamente da Alfonso Signorini, il quale ha fatto sì che la ragazza venisse intervistata sul suo magazine Chi.

In tale occasione, la dama ha fatto delle confessioni in merito all’esperienza che l’aspetta e non solo. La protagonista ha svelato anche dei retroscena in merito al rapporto con Corona e alla scelta che fece a Uomini e Donne.

Le confessioni di Sophie Codegoni su Corona e Matteo

“Non vedo l’ora di mettermi in gioco”. Così Sophie Codegoni commenta il fatto che sarà una concorrente della sesta edizione del GF Vip. Considerando i gossip che sono circolati, e circolano tutt’ora, sul suo conto, l’ex tronista di Uomini e Donne preannuncia di essere un personaggio molto bersagliato e di grande interesse nella casa. A poche settimane dal suo ingresso, la dama ha sganciato delle bombe in merito al suo passato e al suo rapporto con Fabrizio Corona.

Sophie è partita innanzitutto dalla scelta fatta a Uomini e Donne. A tal proposito, ha rivelato dei retroscena in merito alla rottura con Matteo. La ragazza ha detto che è stato lui a lasciarla dicendole di non provare attrazione per lei né fisicamente e né mentalmente. La giovane ha dichiarato di essere rimasta profondamente delusa da lui e ad oggi non lo reputa affatto la bella persona che sembrava.

Troverà l’amore al GF Vip?

Al momento, però, tali dichiarazioni sono rimaste senza una replica da parte del diretto interessato. In seguito, poi, la Codegoni ha parlato del rapporto con Fabrizio Corona. In merito a questo argomento ha rivelato che tra loro c’è solo una splendida amicizia. Lui la sta aiutando in molte cose e lo reputa una persona splendida. Inoltre, la protagonista ha rivelato che l’ex re dei paparazzi dichiarò alla polizia che i due fossero conviventi semplicemente perché la situazione lo richiedeva, ma non c’è nulla di vero in questo.

Per quanto riguarda la sua partecipazione al GF Vip, invece, Sophie Codegoni ha detto di non vedere l’ora di entrare in casa e di cimentarsi in questa nuova esperienza. Inoltre, ha ammesso di essere assolutamente propensa a fare delle conoscenze. Se dovesse riuscire a trovare l’amore, infatti, non se lo lascerà sicuramente scappare. Ce ne saranno da vedere delle belle.