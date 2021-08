Sophie Codegoni smaschera l’ex Matteo Ranieri: “Mi ha lasciato lui, è stata una delusione”

Sophie Codegoni e la verità su Matteo Ranieri

Nella passata edizione del Trono classico di Uomini e Donne si è formata la coppia composta da Sophie Docedoni e Matteo Ranieri. L’ex tronista e il suo spasimante hanno deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme con lo scopo di intraprendere una storia lontana dalle telecamere.

Tuttavia, la relazione tra i due ragazzi è durata pochissime settimane ed è terminata nel peggiore dei modi. A distanza di tempo, prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, la 19enne ha deciso di smascherare il suo ex fidanzato svelando le ragioni della loro rottura.

L’ex tronista contro Matteo Ranieri

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, grazie al loro percorso a Uomini e Donne, avevano fatto sognare tutti i loro fan. Infatti, molti di essi erano convinti che la loro storia potesse durare a lungo. Invece, a distanza di un mese dalla scelta avvenuta all’interno dello studio di U&D, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno annunciato sui social il loro addio. In quella circostanza entrambi hanno fatto sapere di avere dei caratteri incompatibili e di conseguenza di non essere fatti l’uno per l’altra.

A quanto pare, però, questa non era la verità, almeno stando alle recenti dichiarazioni della 19enne. Infatti, quest’ultima ha deciso di smascherare il suo ex, confessando al magazine Chi le ragioni del loro addio. “Mi ha lasciato lui”, ha asserito l’ex volto del Trono classico, aggiungendo anche che Matteo gli diceva che non era il suo tipo di donna né dal punto di vista fisico che caratteriale.

Sophie Codegoni concorrente del GF Vip 6

Intervistata dal settimanale Chi, Sophie Codegoni riguardo Matteo Ranieri ha aggiunto anche: “Insomma, una brutta persona”. Dicendo anche che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nel privato era tutt’altro rispetto a come lo aveva conosciuto nel dating show della di Maria De Filippi. La 19enne ha ammesso che pur non essendo innamorata di lui, si sentiva comunque molto presa.

“Ed è stata una delusione, una delle tante”, ha continuano la modella Sophie, la quale è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Infatti, da lunedì 13 settembre la Codegoni sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.