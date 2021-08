Gaia Zorzi al Grande Fratello Vip, ma non da concorrente: il ruolo pensato per lei (FOTO)

Gaia Zorzi e in no come concorrente al GF Vip 6

Dopo la vittoria del fratello, Gaia Zorzi è stata più volte corteggiata dalla produzione del Grande Fratello Vip per averla come inquilina nella casa più spiata d’Italia. Ma alla fine la consanguinea del rampollo meneghino ha rifiutato la proposta.

Un secco no annunciato dalla diretta interessata mesi fa quando in modo scherzoso su Twitter ha scritto: “Maaaaa dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks scelgo la mia salute mentale”.

Gaia Zorzi e Giulia Salemi condurranno il GF Vip Party

Gaia Zorzi, tuttavia, nonostante non farà parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 avrà comunque a che fare con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti, oltre alla sua candidatura alle elezioni comunali di Milano con il partito Azione, la sorella minore di Tommaso sarà conduttrice dello spin off GF Vip Party.

Un format che la passata edizione era nelle mani di Annie Mazzola ed Awed, quest’ultimo poi vincitore de L’Isola dei Famosi 15. La ragazza presenterà in coppia con una veterana del programma che si svolge a Cinecittà, ovvero Giulia Salemi, concorrente bis della terza e della quinta edizione. A rendere nota la notizia è stato il magazine Chi. (Continua dopo il post)

UFFICIALE: Giulia Salemi condurrà gf vip party con Gaia Zorzi!

Seguiamo Giulia da anni e siamo così fieri di lei…ha iniziato da sola e ha continuato da sola fino a qui, senza mai vendersi a nessuno e senza mai scendere a compromessi! EMOZIONE UNICA❤️ #PRELEMI #giuliasalemi pic.twitter.com/SFcwOKhwpu — Team Prelesetta🔥 (@prelemi56) August 25, 2021

Lo scoop del magazine Chi

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che tra l’altro sarà alla guida del Grande Fratello Vip 6 per il terzo anno consecutivo, c’è scritto: “Sorride anche Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GF Vip Party, l’emanazione web del GF Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infinity. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”.

Per l’influencer italo-persiana, oltre alla conduzione del GF Vip Party, è stata confermata dai vertici del Biscione anche per la seconda stagione di Salotto Salemi, sempre su Mediaset Infinity.