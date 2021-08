Massimiliano Mollicone spiazza: “Io e Vanessa ci siamo lasciati”, poi la verità sulla sua partecipazione al GF Vip (VIDEO)

In queste ore, Massimiliano Mollicone ha deciso di rompere il silenzio su alcuni temi ed ha rivelato che lui e Vanessa si sono lasciati. Tra i vari chiarimenti, poi, il giovane si è soffermato anche sulle voci trapelate di recente che lo vedono come concorrente del GF Vip.

Ebbene, a quanto pare c’è qualcosa che il pubblico da casa è bene che sappia. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Massimiliano e Vanessa si sono lasciati

Massimiliano Mollicone ha pubblicato delle Instagram Stories pochissimo tempo fa in cui ha rivelato che lui e Vanessa si sono lasciati. La relazione nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è giunta al capolinea dopo pochi mesi. I due stavano avendo dei problemi da settimane ma, fino a questo momento, nessuno dei diretti interessati aveva spiegato cosa stesse accadendo realmente. Entrambi si erano semplicemente limitati a dire che fosse un periodo particolarmente difficile.

Ad ogni modo, dopo tanti pettegolezzi e rumors, finalmente, è arrivata la verità. Massimiliano, infatti, ha spiegato che la coppia non era più felice. Anche se dai social tutto poteva sembrare bello e divertente, nella realtà dei fatti le cose stavano in modo diverso. Proprio in virtù di questo, i due hanno scelto di interrompere la loro conoscenza. Al momento, però, la Spoto non è intervenuta per manifestare il suo punto di vista in merito.

Mollicone smentisce la presenza al GF Vip

Oltre che parlare del fatto che lui e Vanessa si fossero lasciati, Massimiliano Mollicone ha scandagliato anche un’altra vicenda, ovvero, quella inerente la sua possibile partecipazione al GF Vip. Ieri, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato la lista dei concorrenti della prossima edizione del reality show e tra di loro c’era anche l’ex tronista di Uomini e Donne. Massimiliano, però, ci ha tenuto a precisare che questa sia una fake news.

Il giovane, infatti, ha detto che, almeno per il momento, lui non farà parte del cast del programma di Canale 5. Per il futuro, purtroppo, non sa se si aprirà mai questa possibilità, ma per ora le cose stanno così. Le sue parole, dunque, hanno lasciato aperta la speranza di vederlo varcare la soglia della porta rossa successivamente. Il giovane potrebbe entrare in seguito tra i concorrenti, oppure potrebbe prendere parte ad una prossima edizione del reality show. Vedremo.