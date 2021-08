Andrea Nicole polemizza a Uomini e Donne: “Non mi chiamate transgender, questo vanifica tutto” il motivo

Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne è stata presentata Andrea Nicole la prima tronista di questa nuova edizione del talk show pomeridiano. Prima della sua presentazione ufficiale, in molti hanno diramato la notizia definendola come la prima tronista transgender della storia del programma.

Ebbene, questa etichetta non è affatto piaciuta alla ragazza che, infatti, durante un’intervista ha sbottato contro le persone che hanno usato questo termine per difenderla. A quanto pare, le polemiche sono già sorte.

La polemica di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Andrea Nicole è la prima tronista di questa edizione di Uomini e Donne. Lei ha 29 anni e viene da Milano, nella vita ha quasi sempre svolto il ruolo di commessa in negozi di abbigliamento. La sua storia è alquanto particolare, in quando Andrea prima era un uomo. Sin da quando era bambina si sentiva in un corpo sbagliato, pertanto, a partire dall’età di 15 anni comunicò alla sua famiglia la volontà di cambiare sesso. I parenti rimasero sotto shock, così la giovane diede loro il tempo di metabolizzare la notizia.

Dopo tre anni, poi, ha cominciato il suo percorso di transizione per diventare una donna a tutti gli effetti. Tale ciclo si è concluso circa 8 anni fa e non è stato affatto un percorso semplice. Specie da ragazzina si p dovuta scontrare con la cattiveria della gente, che non faceva altro che prenderla di mira ed offenderla per la sua “diversità”. Con il tempo, però, ha guadagnato fiducia in se stessa fino a diventare la donna che è adesso.

Perché è sbagliato definirla transgender

Proprio in virtù di questo, Andrea Nicole ha polemizzato contro coloro i quali l’hanno definita come la prima tronista transessuale di Uomini e Donne. I transgender, infatti, sono coloro i quali si trovano ancora in una fase di transizione. Lei, invece, ha completato il ciclo e adesso è una donna a tutti gli effetti. Chiamarla trans, infatti, vanifica tutta la fatica fatta fino a questo momento.

Ad ogni modo, da questa esperienza Andrea si augura di incontrare una persona che sappia guardare oltre e riesca a farle vivere il sogno d’amoree che tanto desidera. Sarebbe felicissima, infatti, se il percorso si concludesse con un lieto fine. Malgrado questo, la giovane sa che dovrà prepararsi anche ad affrontare delle critiche e che il percorso non sarà sempre in discesa. Questo, però, non l’ha fermata.