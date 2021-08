Temptation Island, Alessandro e Carlotta si insultano in una diretta, sul web è caos: “Sei handic…” (FOTO)

In queste ore sta generando molto sgomento la notizia secondo cui Alessandro e Carlotta di Temptation Island avrebbero dato luogo a comportamenti assurdi durante una diretta Instagram. Le persone che hanno preso parte all’evento hanno dichiarato di aver sentito frasi davvero fortissime.

A creare maggiore scompiglio pare sia stata un’espressione colorita del giovane durante la quale ha dato della “handicappata” alla sua nuova fiamma. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso.

I comportamenti assurdi di Alessandro e Carlotta

Da quanto Temptation Island è giunto al termine i personaggi che stanno generando maggiore sgomento sui social sono sicuramente Alessandro e Carlotta. Lui era fidanzato con Jessica, mentre lei era una delle tentatrici. Una volta usciti dal programma, dunque, i due avrebbero cominciato una relazione sentimentale, anche se c’è chi mette in dubbio la veridicità di questo sentimento. Ad ogni modo, la cosa che più di tutte sta infastidendo molti utenti del web è accaduta durante una diretta di Instagram.

La nuova coppia, infatti, ha dato luogo ad un collegamento con i fan durante il quale, però, la situazione è degenerata. Ad un certo punto, infatti, pare che Alessandro abbia provato a zittire la sua compagna in modo abbastanza brusco. Lei non si sarebbe lasciata scappare l’occasione per replicare e per tirare una sberla al fidanzato. Dopo questo gesto, poi, il giovane avrebbe pronunciato la parola “handicappata” riferendosi proprio alla dama.

Storia finta dopo Temptation Island

Dinanzi questi comportamenti gli utenti del web sono rimasti basiti. Alessandro e Carlotta, infatti, sono stati presi di mira. A fomentare ulteriormente questi gossip, poi, sono sopraggiunte altre segnalazioni. Diversi utenti del web hanno dichiarato di aver visto i due protagonisti su di un volo per Mykonos. In molti sostengono che tra loro ci sia stata davvero molta freddezza, al punto da dare l’idea di essere dei semplici conoscenti.

Anche al momento del ritiro bagagli, inoltre, la coppia si sarebbe comportata in modo piuttosto ambiguo. Questo, quindi, sta facendo sviluppare i sospetti secondo cui i due, in realtà, starebbero fingendo di essere una coppia solo per attirare un po’ di più l’attenzione. Per il momento, però, i diretti interessati di questi gossip non sono intervenuti per raccontare il loro punto di vista in merito e per smentire tutte queste accuse. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.