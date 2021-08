Corona contro Fedez: “Perché lo attacco sempre, ricordate Belen Rodriguez?”, la verità imbarazzante

Fabrizio Corona è un fiume in piena

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a Fabrizio Corona. In tale circostanza l’ex re dei paparazzi ha parlato un po’ di tutto. Rispetto al passato il padre di Carlos Maria sembra essere un altro uomo.

Un ottimo padre, presente nella vita del figlio, nato dal matrimonio naufragato con l’ex modella croata Nina Moric. “Sto benissimo”, ha asserito l’uomo alla rivista diretta da Alfonso Signorini che di recente è stato fotografato nella capitale per motivi professionali.

L’ex re dei paparazzi contro Fedez

Dopo questa breve parentesi, Fabrizio Corona è passato a parlare del figlio 18enne Carlos Maria. “La giornata più bella della mia vita”, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi. Quindi, ha raccontato che sono sei anni che non praticava uno sport all’aperto. Facendolo fuori con il figlio, l’imprenditore ha detto: “Questa mi sa che è la giornata più bella della mia vita”.

Chi lo segue sui social, sa perfettamente che da tempo non i fa scrupoli ad attaccare Fedez. Per quale ragione? Cosa gli ha fatto? “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli ‘influencer’, non è vero”, ha detto l’ex marito di Nina Moric al settimanale Chi.

Fabrizio Corona torna a parlare della sua ex Belen Rodriguez

Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi non si è fermato davanti a nulla. Infatti, Fabrizio Corona ha parlato come un fiume in piena. Naturalmente nella lunga chiacchierata col giornalista di Chi ha menzionato anche la sua ex fiamma Belen Rodriguez, ora donna impegnata e madre di due figli.

“Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”, ha tuonato l’ex di Nina Moric che ha vissuto, anni fa, una lunga reazione sentimentale con la conduttrice di Tu sì que vales.