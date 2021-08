Joele Milan è il nuovo tronista di U&D che ha scoperto la fidanzata a letto con il migliore amico (FOTO)

Joele Milan è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Qualche giorno fa erano iniziate a circolare delle indiscrezioni sul nuovo tronista di Uomini e Donne. A quanto pare questi rumor erano veritieri, infatti il nuovo protagonista del Trono classico si chiama proprio Joele Milan.

Quest’ultimo è un giovane veneto che vive in provincia di Venezia, è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora in un concessionario d’auto nel suo paese. Ha 26 anni ed è anche un grande appassionato di sport, in particolare il basket e calcio, che pratica da quando è bambino. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato il veneziano.

Joele Milan tradito dalla fidanzata col suo migliore amico

Ma la cosa che ha lasciato di sasso tutti i fan di Uomini e Donne è quello che Joele Milan ha rivelato nella prima registrazione del dating show di Maria De Filippi. Infatti, mercoledì pomeriggio nello studio 6 del centro Elios di Roma è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di U&D e il tronista ha fatto una confessione particolare.

Pare infatti che il 26enne veneto abbia pizzicato la fidanzata a letto con il suo migliore amico. Per tale ragione il giovane ha riferito che non si fida facilmente di chi ha davanti. (Continua dopo le foto)

Le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News

Stando a quanto riporta Il Vicolo delle News, sempre pronto ad anticipare le vicende di Uomini e Donne, durante la registrazione di mercoledì Joele Milan ha raccontato di aver subìto una grossa delusione d’amore perché ha scoperto la sua fidanzata a letto con uno dei suoi migliori amici.

“E su Facebook lui afferma di avere una “relazione complicata“.(Stato non ancora aggiornato?). Secondo voi riuscirà una delle corteggiatrici che scenderanno per lui a fare breccia nel suo cuore?”, ha scritto il noto blog. Riuscirà a ritrovare la fiducia alle donne in questa sua prima esperienza televisiva? Staremo a vedere cosa farà nel suo percorso.