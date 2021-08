Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 24/8: Tina aggredisce Gemma per l’operazione al seno

Prime registrazioni di Uomini e Donne

Dopo una lunga pausa dovuta alle ferie estive, la macchina di Uomini e Donne si è messa di nuovo in moto. Infatti, nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 agosto 2021 presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le prime puntate del dating show di Maria De Filippi.

Anche quest’anno ci sarà il trono promiscuo, ovvero classico e over insieme. In occasione del primo appuntamento, come ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, c’è stata una forte discussione tra Tina Cipollari e la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nella trasmissione Mediaset.

Gemma e Tina litigano per l’operazione al seno della Galgani

In occasione della prima registrazione della 26esima stagione di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno aperto la trasmissione con un nuovo e acceso scontro. La ragione della discussione? L’operazione di chirurgia estetica al quale si è sottoposta la dama torinese che tra qualche mese compirà 72 anni.

Il rumor lanciato dal magazine DiPiù è quindi veritiero. La storia protagonista del Trono over si è rifatta il seno e questo ha scatenato le critiche della storica opinionista frusinate. In studio ha quindi avuto luogo l’ennesimo scontro tra le due donne, come ha svelato Pugnaloni sulla sua pagina IG Uominiedonneclassicoeover.

Confermati tutti i protagonisti del Trono over di Uomini e Donne

Sempre la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha fatto sapere ai suoi follower che anche Isabella Ricci, ormai considerata la nemica di Gemma Galgani è tornata nello studio di Uomini e Donne, pronta a trovare l’amore. Al fianco della 71enne torinese c’è però un altro atteso ritorno: Ida Platano.

La parrucchiera bresciana, che per alcuni mesi aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi, dopo la forte delusione avuta dalla storia con Riccardo Guarnieri, è torna a rimettersi in gioco. Altro ritorno in trasmissione quello di Biagio, cavaliere napoletano che nella passata edizione ha provocato molte polemiche. In più era presente anche Armando Incarnato.