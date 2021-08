Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa annunciano: “Ci siamo lasciati…”

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati

Sono trascorsi soli quattro mesi da quando Massimiliano Mollicone ha scelto Vanessa Spoto, nello studio del trono classico di Uomini e Donne. A distanza di questo breve tempo l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno fatto sapere che la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Ad annunciarlo è proprio il giovane laziale che, attraverso alcune Stories sul suo account Instagram condivise nella mattinata di mercoledì ha lasciato di sasso tutti i suoi follower e fan della coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato il ‘collega’ di Giacomo Czerny.

La giovane coppia pensava ad una convivenza, poi la crisi e l’addio

La scelta con tanto di promessa d’amore era giunta lo scorso maggio su Canale 5 durate la messa in onda di una puntata del Trono classico di Uomini e Donne. Purtroppo, però, questo fidanzamento è durata poco, come quella degli altri protagonisti del dating show mariano, ovvero Samantha Curcio e Alessio Cennicola.

All’inizio tutto sembrava procedere a gonfie vele, tanto che Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto stavano già pensavano ad una convivenza. Lui di Nettuno, l’ex corteggiatrice di Prato stavano valutando l’idea di una casa nel Lazio. Successivamente è subentrata la crisi e poi l’inevitabile addio.

L’annuncio social di Massimiliano Mollicone

“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. E’ troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”, ha dichiarato l’ex tronista Massimiliano Mollicone su Instagram nella giornata di mercoledì.

Immediatamente dopo il giovane di Nettuno ha fatto questa precisazione: “E’ stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”. Nelle prossime ore arriverà anche la versione di Vanessa Spoto? Staremo a vedere.