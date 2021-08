Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore beccati in barca insieme, ritorno di fiamma? Lei rompe il silenzio (FOTO)

Sul settimanale Oggi è spuntato un gossip molto interessante che riguarda Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due sono stati beccati in barca insieme in atteggiamenti anche piuttosto complici.

Per tale ragione, in molti hanno cominciato a sospettare che tra i due potesse essere in atto un ritorno di fiamma. Questa non è affatto la prima volta che viene diffuso un gossip simile, ad ogni modo, in quest’occasione c’è un dettaglio importante da non sottovalutare.

L’avvicinamento tra Elisabetta e Flavio Briatore

Da quando il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è giunto al capolinea i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Entrambi, infatti, ci hanno sempre tenuto a mantenere un legame sano e pacifico soprattutto per il bene di loro figlio Nathan. Ad ogni modo, nelle ultime ore, i due sono stati beccati in barca in compagnia di altri amici. A destare maggiore sgomento, però, è il fatto che tra loro non ci fosse il figlio.

Questo, dunque, sta facendo sorgere i sospetti che tra i due possa essere rinato qualcosa. Se il loro legame è solido soprattutto per il bene del ragazzo, allora cosa ci facevano da soli allegramente in barca a rilassarsi? Questa domanda ha cominciato a risuonare nella mente dei numerosi fan, pertanto, lo stesso settimanale che ha diffuso questo gossip ha provveduto ad intervistare la diretta interessata in modo da chiarire la situazione. (Continua dopo la foto)

La Gregoraci fa chiarezza

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha rotto il silenzio sulla vicenda ed ha spiegato quale sia realmente la natura del suo rapporto con Flavio Briatore. Stando a quanto emerso, la showgirl ha detto che lei e l’imprenditore sono legati da un vincolo che va oltre la semplice tutela di Nathan. Anche se il loro matrimonio è finito è rimasta tanta stima e affetto. Per tale ragione, non c’è nulla di male se, ogni tanto, escono insieme o si concedono una piccola vacanza.

Con queste parole, dunque, Elisabetta ha messo a tacere, ancora una volta, i rumors circa un ipotetico ritorno di fiamma con lui. Nel frattempo, la conduttrice calabra sta trascorrendo molto tempo in compagnia di parenti e amici. Proprio di recente è stato il compleanno di sua nonna, la quale ha compiuto 100 anni. La famiglia si è riunita per festeggiare insieme e la Gregoraci non ha esitato a mostrare qualche contenuto tra le sue IG Stories.