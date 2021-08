Uomini e Donne spoiler seconda registrazione: Ida Platano già nella bufera, nuovi tronisti e fake news

Mercoledì 25 agosto è andata in onda la seconda registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono stati presentati gli altri tronisti e si è parlato anche degli esponenti del trono over.

Sono sorte già le prime discussioni, che hanno riguardato soprattutto Ida Platano, Gemma Galgani, Isabella Ricci e Biagio Di Maro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Anticipazioni seconda registrazione trono over

C’era grande attesa per le prime riprese di Uomini e Donne e nel corso della seconda registrazione ne sono accadute delle belle. Partendo dal trono over, le anticipazioni svelate da chi era presente in studio rivelano che ci sono state delle accese discussioni. La prima ha riguardato tre protagonisti molto chiacchierati durante la precedente edizione del programma. Stiamo parlando di Gemma Galgani, Isabella Ricci e Biagio Di Maro.

I tre si sono scontrati duramente e, durante il dibattito, non hanno potuto fare a meno di intervenire i due opinionisti, Gianni e Tina. Successivamente, poi, al centro dello studio si è seduta Ida Platano. La dama è tornata nel parterre del talk show pomeridiano ed è già uscita con due uomini. Le conoscenze, però, non sembrano essere andate esattamente per il verso giusto. Specie con uno di loro, infatti, l’ex di Riccardo Guarnieri ha avuto una lite parecchio infuocata.

Cosa è accaduto al trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, durante la seconda registrazione di Uomini e Donne sono stati presentati anche gli altri tronisti. Nella precedente puntata il pubblico ha conosciuto Andrea Nicole, la tronista che prima era un uomo e che odia essere definita transgender. Il secondo, invece, è Joele, un ragazzo di 26 anni, veneto, pieno di tatuaggi e abbastanza eccentrico. Il terzo si chiama Matteo, mentre sulla quarta ci sono delle incongruenze.

In un primo momento si era pensato potesse trattarsi di una certa Giulietta di Catania, tuttavia, questa notizia è stata smentita dall’influencer Amedeo Venza il quale ha dichiarato tra le sue Instagram Stories che si tratterebbe di una fake news. Pertanto, non ci resta che attendere per scoprire chi sarà la seconda donna a sedere sul trono. Nel frattempo, sul web si sta scatenando una polemica in quanto in molti non hanno apprezzato la scelta dei tronisti. Specie su Joele sono sorte polemiche in quanto non sembra affatto il ragazzo umile ed estraneo al mondo dei social che Maria De Filippi sembrava voler privilegiare.