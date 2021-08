Roberta Di Padua molto dimagrita: “Ho fatto delle analisi, non sono stata bene” (VIDEO)

Roberta Di Padua ha registrato delle Instagram Stories in cui ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha spiegato per quale motivo è molto dimagrita di recente. La dama ha ammesso di non essere stata molto bene.

Sia fisicamente che psicologicamente la protagonista ha dovuto affrontare un periodo piuttosto turbolento. Proprio per questo motivo, ha perso peso. In più ha scoperto anche di avere alcune intolleranze. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Perché Roberta è dimagrita

In questi giorni, gli utenti del web si sono un po’ preoccupati per Roberta Di Padua in quanto l’hanno vista parecchio dimagrita. Diverse persone, inoltre, si aspettavano di vederla di nuovo a Uomini e Donne, ma non è stato così. Nelle prime due registrazioni, infatti, erano presenti Ida Platano e addirittura Riccardo Guarnieri, ma di lei neppure l’ombra. La dama si trova ancora in vacanza in Sardegna e non sappiamo se, una volta tornata, deciderà di tornare nel programma di Canale 5.

Ad ogni modo, intanto, la protagonista ha spiegato i motivi celati dietro la sua perdita di peso. Un po’ di tempo fa ha cominciato a non stare molto bene. Per questo decise di effettuare dei controlli. A seguito di tali esami ha scoperto di avere numerose intolleranze alimentari. Questo, dunque, la sta spingendo a dover rinunciare a moltissime pietanze restringendo considerevolmente il campo.

I problemi della Di Padua

Nel corso dello sfogo, poi, Roberta Di Padua ha spiegato anche di essere dimagrita a causa di alcuni pensieri. I mesi di giugno e luglio sono stati piuttosto difficili per lei, pertanto, non ha avuto molto appetito e, di conseguenza, ha perso parecchio peso. Inoltre, la protagonista ci ha tenuto anche a spiegare che dopo essersi vaccinata ha cominciato ad accusare alcuni problemi.

In ogni caso, però, adesso tutto sembra essersi risolto per il meglio. In questo periodo, infatti, la donna sta molto meglio ed ha ripreso nuovamente in mano la sua vita. Nella sua testa ci sono svariati progetti. Tra di essi potrebbe esserci anche un ipotetico cambio di città. Roberta, infatti, ha ammesso di trovarsi davvero molto bene in Sardegna. Sia il posto sia le persone l’aggradano parecchio. Per tale motivo, dato che è alla ricerca di un nuovo appartamento, è probabile che dirotterò la sua attenzione proprio su tale isola.