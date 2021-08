Samantha Curcio furiosa: “Io dimagrita? Basta, a me veramente non scalfite”

Samantha Curcio furiosa su Instagram: il motivo

Negli ultimi giorni sia degli utenti web che dei follower di Samantha Curcio hanno notato un certo suo cambiamento fisico. L’ex tronista di Uomini e Donne di recente ha chiuso la sua relazione sentimentale con Alessio Ceniccola e ora la 30enne sta cercando di voltare pagina.

Nelle ultime ore, però, la modella curvy ha rotto il silenzio sulla vicenda, dopo aver rivelato che sui social stanno ipotizzando che lei sia dimagrita per somigliare a qualcuno. L’ex volto Dell Trono classico è sbottata su Instagram difendendosi dalle feroci critiche. “Basta. Non può contare come sono fatta fuori per giudicare come sono fatta dentro. A me veramente non scalfite!“, ha tuonato la ragazza.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo le voci circolate sul suo conto, Samantha Curcio ha letteralmente perso le staffe per il fatto che in rete si parla di lei dicendo delle falsità. In pratica, gira voce che l’ex tronista di Uomini e Donne sia dimagrita a pochi giorni dalla rottura con Alessio Ceniccola.

La ragazza non ci sta e per tale ragione si è voluta sfogare sui suoi canali social. “Una ragazza mi ha appena mandato una foto di un post su Facebook. La gente si sta sfogando dicendo che io sono dimagrita per diventare come tizio, caio o sempronio. Personalmente io non vengo scalfita da questi commenti”, ha affermato la modella curvy.

Samantha Curcio contro i leoni da tastiera

Per questo motivo, l’ex tronista Samantha Curcio ha voluto fare un’altra precisazione sui social. “Io non voglio imitare nessuno. Io rispetto la mia identità e la mia genetica. Se ho perso qualche chilo sarà probabilmente dovuto al periodo che sto vivendo non proprio dei migliori, e non è per forza legato alla fine della mia relazione, perchè le persone possono avere tanti svariati problemi nelle loro giornate”, ha tuonato la 30enne.

Infine l’ex volto del Trono classico ha voluto dare un consiglio agli haters che la perseguitano su IG: “Offendere gli altri non vi fa guadagnare nulla. Si possono dire le stesse cose con educazione e rispetto. Non sappiamo chi c’è dietro le persone che leggono alcuni commenti. Non sappiamo se anche una parola può far nascere un complesso o ferire di più una donna che sta facendo un percorso e non ce la sta facendo. Vi fanno i bonifici ogni cattiveria che dite?”.