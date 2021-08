Can Yaman, con Diletta è finita: nel suo cuore c’è lei

Can Yaman paparazzato in compagnia di una misteriosa donna mora

Ha tenuto banco per tutta l’estate la love storie tra Can Yaman e Diletta Leotta. Prima is è parlato di fidanzamento ufficiale, poi le vacanze nelle corrispettive città ed infine di nozze presunte. Nozze che a quanto pare non si faranno dato che la famosa coppia ormai pare sia scoppiata. Secondo alcuni rumors, nel cuore di lui ci sarebbe già un’altra.

Can Yaman ha tradito Diletta Leotta?

Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto sognare milioni di fan, vivendo una storia d’amore romantica che sembrava procedere a gonfie vele. L’attore turco ha portato la sua compagna in Turchia presentandole la sua famiglia. Anche lei ha fatto lo stesso portandolo a Catania.

A quanto pare, però, la coppia è già scoppiata e dietro tale motivo ci sarebbe la presenza di una donna misteriosa nella vita del sex simbol. Nelle ultime ore, infatti, Can è stato avvistato in compagnia di una donna mora che, secondo Deianira Marzano sarebbe la nuova fiamma: “Starebbe frequentando una persona che si occupa di estetica ad alto livello”, queste le parole della blogger.

Accanto alle parole della Marzano anche una foto che testimonierebbe quanto detto. Per ora, Yaman nn si è ancora espresso sulla questione ma c’è da dire che negli ultimi mesi non fa più caso ai pettegolezzi. Sarà l’ennesimo gossip? O la storia con Diletta è davvero terminata?

Le ipotesi sulla coppia

E’ da tempo, ormai che molti paparazzi danno per scontato che la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è solo una falsa. A portare avanti questa tesi da mesi è soprattutto Alessandro Rosica che insieme a Daianera Marzano pare abbiano smascherato i due più volte.

Secondo alcuni pettegolezzi da loro riportati, la conduttrice televisiva e l’attore turco fino ad oggi hanno sempre mentito e avrebbero messo in atto un piccolo teatrino per farsi pubblicità. Nessun amore, nessun matrimonio e tanto meno nessun anello: ma solo business.

C’è da dire che per il divo turco questo è stato un anno molto soddisfacente in termini lavorativi nel nostro paese. Lo stesso si può dire della Leotta che anche per quest’anno è stata confermata alla conduzione del programma sportivo Dazn. Ad oggi, però, queste restano solo supposizioni e per avere conferme bisognerà solo aspettare.