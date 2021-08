Nathaly Caldonazzo contro Barbara D’Urso: “Da lei una volta sola e mi è bastata a vita” (FOTO)

Nathaly Caldonazzo e la frecciatina velenosa contro Barbara D’Urso

Nelle ultime ore Nathaly Caldonazzo ha risposto al commento di una follower che su Instagram che aveva scritto: “Tu saresti cento volte meglio della D’Urso”. La replica dell’ex concorrente di Temptation Island Vip non è tardata ad arrivare, spazzando un po’ tutti: “Anche tu”.

Di fronte a queste affermazione un altro seguace dell’attrice le ha fatto notare: “Meno male che qualche volta ti ha ospitato”. Anche stavolta la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando nuovamente con un’altra frase ad effetto. C’è maretta tra lei e la conduttrice di Pomeriggio Cinque?

Il botta e risposta con un utente web

Rispondendo al follower, Nathaly Caldonazzo ha scritto: “Sono andata una sola volta quattro anni fa e mi è bastata a vita”. Ovviamente al momento non conosciamo cosa c’è sotto e in che rapporti siano le due donne, resta il fatto che il botta e risposta social è stato ripreso e poi condiviso tra le sue Stories di Instagram dall’influencer Amedeo Venza.

Senza ombra di dubbio dopo queste frecciatine non mancheranno le polemiche. In ogni caso, tornando a qualche anno fa, si è venuti a conoscenza che non è la prima volta che l’attrice lancia delle shade velenose alla 64enne napoletana. (Continua dopo la foto)

I precedenti tra Nathaly Caldonazzo e Barbara D’Urso

Parlando con una follower che aveva detto la dua sulle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso come i più trash di tutti, Nathaly Caldonazzo anni fa aveva fatto delle dichiarazioni molto forti. “Vanno da lei soltanto perché cercano visibilità e per avere qualche follower in più!”.

Ad oggi, a queste pesanti affermazioni la 64enne partenopea non ha mai replicato. C’è da dire, però, che Carmelita non lo ha mai fatto con nessuno. “Ignora le critiche e vola alto”, ha sempre detto la professionista Mediaset. Quindi, con molta probabilità anche stavolta lascerà scorrere.