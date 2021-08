Concorrente del Grande Fratello adesso fa l’escort: “Guadagna cifre elevate”

Un ex gieffina ora sarebbe un’escort

Da lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5 partirà la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma nella giornata di giovedì in rete è iniziata a circolare un’indiscrezione su una concorrente che in passato è stata nella casa di Cinecittà. Stando a quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, un’ex gieffina ora sarebbe diventata un’escort di alto bordo.

Sembra che la giovane in questione di cui non è stata resa nota l’identità, faccia i big money in Turchia. “A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

I primi due concorrenti ufficiali del GF Vip 6

Tra un paio di settimane la casa più spiata d’Italia aprirà di nuovo i battenti per ospitare la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per l’occasione il magazine Chi ha ufficializzato i primi due nomi che varcheranno la famosa porta rossa. Si tratta della cantante lirica Katia Ricciarelli e dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

“Vero che ci sarò, sarò una concorrente. Corro al GF Vip. Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Sarò onesta come mi conoscete. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Non le manderò a dire, mi piace essere limpida. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo.

Gli altri possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Oltre alle due citate prima, nella casa del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero entrare anche: Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, il campione di nuoto Manuel Bortuzzo, la conduttrice e showgirl Miriana Trevisan.

Ma anche il compagno di Vera Gemma Jeda, l’imprenditore ed ex fidanzato di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi, la modella Ainett Stephens, l’influencer Soleil Sorge, la showgirl Carmen Russo, l’illusionista Giucas Casella e il giornalista Amedeo Goria. Ovviamente al momento si aspetta l’ufficialità da parte della produzione.