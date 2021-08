Uomini e Donne, Gemma si rifà il seno e Karina Cascella tuona: “Una cosa folle alla sua età”

Prime registrazioni di Uomini e Donne

A metà settimana presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le prime puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere a partire da lunedì 13 settembre dalle 14:45. In tale circostanza Gemma Galgani ha ammesso che durante l’estate si è rifatta il seno e anche un piccolo ritocchino alle labbra, confermando così lo scoopo del magazine Nuovo.

La sua iniziativa, però, come era prevedibile, ha scatenato una serie di polemiche sul web ma anche tra alcuni ex volti del programma Mediaset. Tra questi anche Karina Cascella che, dopo aver svelato il motivo del suo allontanamento dalla tv, ha detto la sua anche sulla 71enne torinese.

Gemma Galgani nella bufera per essersi rifatta il seno e le labbra

Gli spoiler fornite in rete su Uomini e Donne riguardano principalmente due importanti novità. La prima l’identità dei nuovi quattro tronisti del cast e la seconda sull’aspetto fisico di Gemma Galgani, veterana del Trono over. La dama torinese, infatti, durante questa caldissima estate per qualche tempo ha fatto perdere le sue tracce sui social per far sì che non trapelasse nulla sui cambiamenti fisici.

La 71enne piemontese, infatti, nell’ultimo periodo ha affrontato un’operazione di mastoplastica e un altro intervento meno invasivo per aumentare il volume delle labbra. Ovviamente questa notizia in pochissimo tempo ha fatto il giro del web diventato virale, ma nello stesso tempo ha suscitato l’indignazione di gran parte del pubblico del dating show di Canale 5. Secondo la gente l’acerrima nemica i Tina Cipollari stia esagerando nell’affidarsi al chirurgo plastico, dato che non è più una ragazzini e per delle ragioni non necessari, ma solo per scopi estetici.

L’attacco di Karina Cascella

Nella giornata di giovedì un seguace di Karina Cascella le ha domandato un suo punto di vista sul seno nuovo che si è regalata Gemma Galgani durante le vacanze estive. Ovviamente la risposta dell’ex opinionista di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare e come era prevedibile non è stata positiva.

“Gemma si è rifatta il seno, ti prego torna”, ha scritto un fan nel box di domande di Instagram un follower. “Ma che dici, dai non ci credo. Non è possibile una cosa del genere, sarebbe folle alla sua età. Ditemi che è una bufala”, ha asserito l’ex di Salvo Angelucci. Quest’ultima, quindi, ha provato a mettere in dubbio la fondatezza della notizia, ma sembra proprio che sia tutto vero.