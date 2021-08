Alessia Marcuzzi rimane disoccupata: dice no alla Rai e La7

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset

Lo scorso luglio, attraverso i suoi seguitissimi canali social Alessia Marcuzzi ha annunciato a tutti la sua decisione di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni di onorata carriera. Notizia che ha preso tutti alla sprovvista lasciando i fan a bocca aperta. La Pinella ha voluto cambiare aria perché non riesce più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti.

Di conseguenza, la professionista romana è tornata nuovamente su piazza ma nonostante le tantissime offerte lavorative che le sono arrivate n queste ultime settimane, lei le starebbe declinando tutte. Per quale motivo?

La Pinella si confessa al magazine Vanity Fair Italia

Intervistata dal periodico Vanity Fair Italia, Alessia Marcuzzi ha fatto sapere che la scelta di abbandonare l’azienda del Biscione, in cui ha lavorato per oltre 25 anni è giunta solo per un desiderio di libertà.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, ha dichiarato la Pinella.

Alessia Marcuzzi ha rifiutato le proposte arrivate da Rai e La7

Dopo l’addio a Mediaset in questi mesi ad Alessia Marcuzzi sarebbero arrivate numerose proposte lavorative sia dalla Rai che da La7. Tuttavia, per una ragione o un’altra entrambe sarebbero state declinate. A quanto pare nella tv di Stato la volevano nel cast della 16esima edizione di Ballando con le Stelle ma sembrerebbe che l’accordo tra la Pinella e la casa di produzione non è arrivato. Invece nell’emittente di Urbano Cairo l’ha chiamata per un preserale.

A rendere nota la notizia ci ha pensato Giuseppe Candela per Dagospia. “L’uscita di scena a sorpresa di Alessia Marcuzzi da Mediaset ha acceso voci di telemercato. C’è chi accenna a uno sbarco in Rai, chi punta sulle nuove piattaforme o su un passaggio a Discovery. Come Dagoanticipato una proposta per la conduttrice era arrivata da La7 e l’aveva rifiutata. Oggi aggiungiamo un dettaglio, cosa le era stato proposto? Un nuovo programma nel preserale per trainare il tg di Mentana. Una sfida complicata e forse lontana dai piani della conduttrice romana”, ha scritto il giornalista.