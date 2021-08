Karina Cascella non lo nasconde: “Vi svelo perché non torno più in televisione”

Karina Cascella svela perché non va più in tv

I telespettatori più attenti hanno notato che nell’ultima stagione televisiva Karina Cascella ha disertato molto il piccolo schermo. Inoltre, stando alle sue recenti dichiarazioni in futuro sembra che la vedremo ancora meno. A renderlo noto è stata proprio l’ex opinionista di Uomini e Donne sul suo account Instagram. La donna qualche tempo fa si è trasferita a Bergamo, dove vive insieme al compagno Max.

I due hanno aperto un ristorante di specialità argentine che si chiama Matambre. “Se torno in tv? Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà. È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice di U&D.

L’opinionista dice la sua su Gemma Galgani

Durante il suo intervento su Instagram Karina Cascella ha anche detto il suo punto di vista sulle nuove operazioni di chirurgia estetica a cui si è sottoposta Gemma Galgani, anche se inizialmente l’opinionista non credeva a questa notizia.

“Pare che sia vero, si è rifatta ancora. IO voglio soltanto dire che una donna è donna naturalmente anche a 72, 80 o 95 anni. Però caspita sono 10 anni che va in tv a cercare un fidanzato. Però a Torino non può cercarlo come tutte le persone normali? no, deve stare in tv, ok. In più una donna di 72 anni forse dovrebbe coprirsi un attimo di più, no? Magari essere elegante, avere quel riserbo di una donna matura e anziana. Possiamo usare questo termine, perché questo è. Invece cosa fa? Seno e labbra nuove. Allora è vero che vuole farsi vedere e far parlare di lei. Io lo trovo davvero ridicolo“, ha detto l’ex di Salvatore Angelucci.

Karina Cascella non farà il Grande Fratello Vip 6

A quanto pare il pubblico di Canale 5 non vedrà Karina Cascella nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, non è escluso che l’ex opinionista di Uomini e Donne e Barbara D’Urso possa fare in futuro il suo ingresso nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Non mi sono candidata a fare il GF, ma ripeto che rispetto a L’Isola è un pensiero in più. Comunque io corro i rischi, ad esempio ho fatto La Talpa e l’ho vinta. Poi so che sarei una perfetta concorrente di reality, quindi capisco la scelta degli autori di contattarmi. Farei esplodere delle dinamiche interessante, litigherei anche con le piante. Però io devo essere sicura di fare una scelta del genere. Quindi se per il GF posso pensarci, per L’Isola no. Ora vi svelo una chicca. Al telefono ho parlato proprio con il ‘signor Isola’ che mi ha detto ‘cosa possiamo fare per convincerti?’. Io ridendo ho detto ‘avete 1 milione di €?’”, ha dichiarato la donna.