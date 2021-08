Grande Fratello Vip, tensione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Lo scoop

GF Vip 6, frizioni tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe?

Mancano un paio di settimane dall’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e già in rete circolano delle informazioni sul rapporto delle due nuove opinioniste. Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, sembra che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non corre buon sangue.

Anzi pare che non si sopportino per niente e in questi giorni tre le due non mancherebbero frecciatine velenose e stoccate a distanza. Nonostante ciò, sul portale web diretto da Roberto D’Agostino c’è scritto solamente: “Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’accordo”.

Lo scoop di Giuseppe Candela per Dagospia

Gli utenti web più attenti senza ombra di dubbio nelle passate settimane avranno notato delle possibili frecciate velenose tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nuove opinioniste del GF Vip 6 guidato ancora una volta da Alfonso Signorini. A distanza di tempo il portale Dagospia ha confermato tale rumors grazie ad uno scoop lanciato dal giornalista Giuseppe Candela.

Sempre sulla rubrica A lume di Candela sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge anche: “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena a cui avevano partecipato le due signore, Alfonso Signorini e parte del gruppo del lavoro. Le due ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. Il sito riporta un altro rumor, ovvero che tra l’ex conduttrice di Ogni Mattina e la moglie di Paolo Bonolis ci sarebbero state delle battutine che avrebbero causato dei dissapori.

Tutte le novità del GF Vip 6

Quindi, ormai è ufficiale: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno le due nuove opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 al via da lunedì 13 settembre 2021. Le due donne hanno preso il post del veterano Pupo e di Antonella Elia che non ha preso bene la scelta della produzione di sostituirla. Al momento i concorrenti ufficiali sono solo due, ovvero la cantante lirica Katia Ricciarelli e l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.