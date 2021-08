La Talpa, altra doccia fredda per Barbara D’Urso: scartata la sua conduzione (RUMOR)

Barbara D’Urso non dovrebbe condurre La Talpa

Prima di finire nelle mani di Netflix, il reality show La Talpa appartiene ancora a Mediaset. Di conseguenza, prima o poi tornerà in onda con una nuova edizione dato che il programma manca dal piccolo schermo da diversi anni. Fino ad un paio di settimane fa il portale web TvBlog aveva parlato di una pazza idea da parte dell’azienda del Biscione di far condurre il formata Barbara D’Urso.

Nelle ultime ore invece, il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia ha seccamente smentito l’indiscrezione parlando di non conferme e improbabilità. “Barbara D’Urso sarà la nuova conduttrice de La Talpa? La notizia circola da qualche giorno e viene rilanciata da diversi siti con reazioni contrastanti. Fonti Mediaset non confermano l’ipotesi a Dagospia, dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”, ha scritto il professionista sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

La Talpa, chi condurrà la quarta edizione?

In molti in quest’ultimo periodo si stanno chiedendo chi prenderà il posto lasciato libero da Paola Perego circa dieci anni fa. Al momento non si hanno certezze in tal senso ma a quanto pare a Mediaset nemmeno se ne preoccupano. Infatti, pare che La Talpa dovrebbe tornare in onda su Canale 5 non prima di un anno.

“Chi ci sarà alla conduzione? È una domanda che a Cologno Monzese non si stanno facendo perché prima bisognerà capire il periodo di messa in onda. Con lo scontato allungamento del Grande Fratello Vip e gli accordi già presi per L’Isola dei Famosi, La Talpa potrebbe sbarcare su Canale 5 non prima dell’autunno 2022”, ha scritto Giuseppe Candela per Dagospia.

Paola Perego rifarebbe immediatamente La Talpa

In questo arco di tempo i vertici di Mediaset potrebbero pensare al nuovo conduttore de La Talpa altrimenti Paola Perego che di certo non si tirerebbe indietro. “La Talpa? La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche l’Isola per me è Simona. Non che le altre non l’abbiano fatta bene, ma su quel programma c’è la sua impronta”, ha fatto sapere la moglie di Lucio Presta che a settembre condurrà un format in coppia con Simona Ventura.